SIAE, ricerca urgente per nuovi dipendenti | Nessun obbligo orario e stipendio da sogno: appena ti candidi di chiamano

Nuova ghiotta opportunità di lavoro. Questa volta è la SIAE che cerca dipendenti ed anche son somma urgenza: candidati subito.

La notizia che sta circolando in queste ore parla di una di quelle occasioni che bisognerebbe cogliere al volo perché si tratta di treni che passano una sola volta nella vita. È vero che nell’ultimo periodo, a partire dal secondo semestre dello scorso anno, sono arrivati numerosissimi bandi di concorso e procedure di selezione ed è anche vero che quest’anno si è aperto allo stesso modo.

Pensiamo, ad esempio, anche all’annuncio fatto dal Ministro che ha informato tutti dell’arrivo di Concorsi che mirano a coprire oltre 20.000 posti vacanti in tutta la Pubblica Amministrazione ed altri che hanno come protagoniste le Forze Armate e le Forze dell’Ordine. In pratica, si è veramente sommersi di opportunità.

Dovunque ci si giri se ne trova una da poter afferrare al volo come quando, da piccoli, si rincorrevano le farfalle con il retino per prenderne più degli amichetti. Fatta questa divagazione romantica, è ora di tornare al succo del discorso, ovvero al lavoro ed alle occasioni del momento che circondano tutti i cittadini italiani.

Ora, poi, a dirla tutta, è arrivata la notizia che c’è una Società che sta cercando nuovi dipendenti. Si tratta di un lavoro che potremmo definire atipico, ma che risulta essere stupendo e permette a tutti di svolgere le proprie mansioni fuori dalle quattro mura degli uffici, ma senza fare sforzi fisici.

SIAE: un lavoro fantastico ti aspetta

SIAE è la Società Italiana Artisti ed Editori che ha il compito di vigilare sul diritto d’autore e di tutelarlo. La sua sede centrale è a Roma, nonostante sia stata fondata nel 1882 a Milano. Si parla di un ente con più di 140 anni anni di attività sul groppone. Ciò porta ad identificarlo come una realtà solida, anzi solidissima.

Per questo motivo, quando appaiono degli annunci di selezione lanciati da questa, bisognerebbe rispondere subito: “presente“. È anche questo il caso di cui vogliamo parlarvi. Le selezioni sono aperte in numerosissime città, molto conosciute, del territorio italiano, dal Nord al Side del nostro paese e basta il Diploma per candidarsi.

Se hai il Diploma candidati subito

Le selezioni sono state già avviate da tempo. Vi erano tre scadenze. La prima è già passata dato che era stata fissata al 28 febbraio. Le prossime due date per l’invio della domanda, invece, sono il 31 marzo ed il 30 aprile. Come già accennato, basta il Diploma per candidarsi. I posti messi a disposizione sono in queste città: Ancona, Aosta, Bologna, Bolzano, Cortina d’Ampezzo (BL), Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Rimini, Trento, Trieste, Venezia e Verona.

Si verrà assunti come accertatori e bisognerà controllare qualsiasi locale, attività, luogo pubblico in cui avvengono spettacolo, concerti. Insomma, bisognerà controllare la regolarità dello svolgimento. Come già detto, basta il Diploma. Bisogna, poi, avere buone doti comunicative e relazionali, essere in possesso di smartphone e di auto propria e, infine, bisogna dare la propria disponibilità per il lavoro full time per almeno due giorni a settimana.