Il Governo regala soldi alle famiglie | Potranno usarli solo così: per gli esperti è solo un contentino

Il Governo sta per regalare soldi alle famiglie. Purtroppo, però, c’é un veto sul loro utilizzo che li rende inutili: solo un contentino.

In Italia, i Governi che si sono succeduti in tutti questi anni a partire dall’avvento della pandemia di Covid, hanno messo su numerosissime misure di sostegno al reddito per far sì che le famiglie in condizioni economiche precarie, potessero restare al passo con i tempi e non ritrovarsi in condizioni catastrofiche.

La crisi economica ed energetica, ormai, si fa sentire da troppo tempo e, purtroppo, non accenna a togliere il suo manto nero dal nostro paese. Sono aumentati i prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi e l’inflazione fa sentire moltissimo il suo peso sulle teste dei cittadini italiani che vedono diminuire il loro potere di acquisto.

Ecco perché sono arrivati i Bonus e le misure di sostegno al reddito. Di alcuni è possibile beneficiare senza ricorrere all’attestazione ISEE, mentre per altre c’è necessità di soddisfare requisiti economici stringenti. Il Governo, infatti, ha stabilito delle soglie ben precise che non possono essere superate, pena la decadenza del Bonus.

Ora è stato annunciato un nuovo Bonus che può essere inteso come un vero e proprio regalo alle famiglie del nostro paese. Ci sono, però, dei requisiti stringenti da soddisfare e, soprattutto, questi soldi che lo Stato regala possono essere spesi per servizi e beni ben precisi. Questa caratteristica ha fatto già storcere il naso a parecchi che ritengono questa misura di sostegno al reddito solo un contentino.

500€ sul conto corrente: scopri se rientri e come beneficiarne

Il Governo ha previsto un nuovo Bonus che consentirà alle famiglie beneficiarie di godere di ben 500€ direttamente sul conto corrente. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, ci sono dei requisiti specifici da soddisfare. Stavolta, però, questi ultimi risultano essere maggiormente stringenti e, come abbiamo già accennato, hanno fatto storcere il naso a parecchi.

Qualcuno, addirittura, ha messo su anche qualche protesta in merito, sostenendo che il Governo abbia voluto solo dare un contentino ai cittadini e che non serva realmente a ridurre il divario economico tra le varie famiglie italiane. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo di quale Bonus si tratta e come poterne beneficiare.

Bonus Famiglie per tutti quelli con ISEE inferiore a questa soglia

Il Bonus in questione, che fa parte del Fondo Dote Famiglia, è stato introdotto dal Governo per fare sì che tutte le famiglie si sobbarcassero meno spese riguardanti le attività extrascolastiche dei propri figli. Rientrano tra le spese ammissibili le lezioni di musica, le attività sportive, i Corsi di lingua, ma anche le iniziative culturali come mostre e spettacoli teatrali e musicali.

Il primo requisito da rispettare è avere un ISEE non superiore ai 15.000€. Attenzione, però, perché tutte queste spese verranno rimborsate alle famiglie, ma non sotto forma di soldi sui conti correnti. Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di spese totalmente detraibili nella Dichiarazione dei Redditi. Pertanto, bisogna conservare tutte le ricevute e le fatture per le spese sostenute nell’anno solare. Il regolamento per richiedere questo Bonus è atteso per la fine di questo mese.