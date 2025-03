INPS regala soldi ai cittadini | Li mette direttamente sul conto corrente: controlla se sei anche tu in questa lista

L’INPS è pronta a fare un regalo a tantissimi cittadini. I soldi arrivano direttamente sul conto: ecco come capire se si è tra i beneficiari.

Quando si parla di regali, Bonus, misure di sostegno al reddito, accrediti sui conti correnti, non si può fare altro che gioire. Ebbene sì, perché in un contesto socio economico come quello che si sta vivendo nell’ultimo periodo, non si riesce ad arrivare alla fine del mese. Beni e servizi sono aumentati a dismisura, mentre il potere di acquisto delle famiglie è diminuito.

Sono le conseguenze della crisi economica e dell’inflazione ballerina. Quest’ultima ha raggiunto punti percentuali che non si vedevano da decenni. Per questo motivo, i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno messo su tantissime misure di sostegno al reddito e diversi Bonus che hanno donato maggiore respiro alle finanze delle famiglie.

Su tutti, non possiamo non menzionare, ad esempio, il Bonus Bollette o la Carta Dedicata a Te. Ovviamente, però, non esistono solo questi, ma ce ne sono davvero tantissimi. Inoltre, poi, si è provveduto all’aumento delle pensione per fare sì che queste ultime potessero reggere l’urto dell’inflazione. Certo, si tratta di piccoli aumenti, non di cifre assurde.

Ora, però, è arrivata una notizia davvero fantastica che consente ai cittadini di poter sognare. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché l’INPS è pronta a fare un regalo a numerosissimi italiani. Bisogna soddisfare soltanto un requisito e capire se si potrà fruire di questi soldi, caricati direttamente sul conto corrente, è davvero molto, ma molto semplice.

Arriva il regalo INPS

Con una sua comunicazione, l’Inps, lo scorso 27 febbraio, ha voluto diffondere una notizia davvero importante. L’Ente, infatti, è pronto ad elargire soldi ai cittadini italiani, purché questi rispettino un solo requisito fondamentale. Prima di svelarvelo e di capire come esserne beneficiario, occorre fare una piccolissima precisazione.

Il regalo dell’Istituto Nazionale per la Previdenziale Sociale, arriverà direttamente sui conti correnti dei beneficiare, tramite bonifico. Si tratta di ben 350€ che serviranno a fronteggiare le difficoltà economiche delle famiglie in questi mesi assai difficili dal punto di vista di rincari ed inflazione alta. Detto questo, scopriamo chi potrà godere di questo sostegno.

INPS: arriva l’auto ai pensionati italiani, ma non è per tutti

Il sostegno al reddito per i cittadini è solo ed esclusivamente per i pensionati. Attenzione, però, perché non si tratta di un regalo di cui può beneficiare tutta la categoria. Come già accennato, si tratta di 350€. È il tetto massimo della cifra elargibile in un anno solare. È rivolto, però, solo ai pensionati fragili, ovvero a coloro che beneficiano della pensione minima.

Tuttavia, c’è da dire che si tratta di una sperimentazione che inizia quest’anno e si conclude nel 2027. Ovviamente, non è detto che non possa continuare. Quel che è certo è che, all’inizio, il progetto verrà avviato solo in una Regione italiana che si farà carico di tutte le spese. Parliamo del Friuli Venezia Giulia: chi non vive qui dovrà attendere ancora un po’ di tempo.