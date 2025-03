Il Governo taglia le bollette | Aumento dei beneficiari del Bonus e taglio dell’IVA: scopri come richiederlo in due secondi

Il Governo si è preparato per il nuovo taglio delle bollette. Il Bonus verrà allargato a più famiglie e l’IVA andrà giù drasticamente.

Nel contesto socio economico che stiamo vivendo nell’ultimo periodo, si attendeva con ansia una risposta da parte del Governo attuale che, finalmente, sembra essere arrivata. I cittadini italiani, adesso, possono finalmente gioire per quello che, da qui a pochissimi giorni sta per accadere. Le bollette delle forniture energetiche andranno giù di botto.

Ebbene sì, avete capito benissimo, dopo gli annunci di nuovi aumenti della componente energia che hanno gettato nello sconforto più totale milioni di famiglie italiane, i cittadini si aspettavano che il Governo desse delle risposte chiare, precise. Queste erano attesa soprattutto dopo le richieste di Unione Nazionale Consumatori ed Altroconsumo.

Inoltre, anche l’Unione Europea segue con molto interesse le vicende di casa nostra. Come ben sapete, nessuno più riesce a far fronte ai rincari di tutti i beni e di tutti i servizi che il mercato offre. Il potere di acquisto delle famiglie italiane è calato di molto e non si riesce ad arrivare alla fine del mese. Ciò porta ad una corsa al prelievo di contante dai conti correnti dove sono conservati tutti i risparmi.

Per fortuna, però, che sul fronte bollette esiste, seppur modificato abbondantemente, il bonus che ha fatto respirare tantissimo le finanze delle famiglie che vivono nel nostro paese. Questo è stato prorogato anche quest’anno, ma, a breve, verrà modificato nuovamente. Tuttavia, non è questa l’unica novità in arrivo. Ce ne sono diverse tutte da scoprire.

Il Governo taglia le bollette

Il dibattito sulle bollette e sul loro aumento è, da tempo, assai infuocato. Possiamo dire che il Governo si giochi tanto su questo fronte. Le opposizioni incalzano, le associazioni di categoria sono sul punto di mobilitarsi e rivoltarsi. Pertanto, c’é necessità di porre un freno all’andamento al rialzo perché i cittadini non ne possono più.

In quest’ottica, il Ministro dell’Economia aveva già accennato lo scorso mese che si stavano vagliando nuove misure possibili per far sì che le finanze dei cittadini italiani potessero avere maggiore respiro. Non è trascorso nemmeno un mese da queste dichiarazioni e possiamo dire che qualcosa si è mossa e si sta muovendo ancora. Ci sono delle importanti novità in arrivo.

Si allarga la platea dei beneficiare del Bonus Bollette e si abbatte l’Iva sulle forniture energetiche

La prima cosa che balza agli occhi è l’abbattimento dell’IVA sul gas. Al momento, questa si attesta al 10% se i consumi rientrano nel limite di 480 metri cubi. Se questo viene superato, l’IVA torna al 22%. Le associazioni di categorie e l’Unione Europea vorrebbe, invece, che si abbassi questa tassazione per tutti, portandola al 10%. Il Governo sta vagliando tutte le ipotesi e non si esclude che possa arrivare una decisione epocale, ma ciò che è importante è la novità del Bonus Bollette.

Quest’ultimo, infatti, sta per essere allargato ad una platea più ampia di beneficiare. Il primo motivo riguarderà l’ISEE che, come ben sapete, dovrà essere ricalcolato senza Titoli di Stato e Buoni Fruttiferi. Pertanto, l’Indicatore calerà a tantissime famiglie che avranno il beneficio del Bonus. Inoltre, il Governo ha innalzato la soglia da 9.530€ a 15.000€.