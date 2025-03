Carne trita, se noti questo dettaglio non cucinarla e cestinala al volo: finisci dritto in pronto soccorso

Bisogna stare attenti ad un dettaglio fondamentale quando si ha la carne trita: se lo si nota, meglio buttarla per non finire in ospedale.

La carne trita, o carne macinata, è fondamentale nelle preparazioni delle famiglie italiane. Con questa si possono cucinare diverse pietanze che risultano essere sempre super gradite da tutti i commensali. Partiamo, innanzitutto, dal ragù o da altri sughi che necessitano della carne tritata per essere gustosi al punto giusto.

Poi, c’è la pasta al forno, sia rossa che bianca, quella preparata con la besciamella ed il formaggio. Ovviamente, però, non esistono solo i primi piatti. Pensiamo, ad esempio, ai secondi come le polpette. Parliamoci chiaro, queste ultime che siano solo fritte o successivamente messe nel sugo di pomodoro sono una vera goduria.

Non possiamo non menzionare, poi, gli hamburger che siano già pronti, preparati dal macellaio sotto casa o da quello che lavora al supermercato, passando per quelli preparati direttamente in casa. Insomma, con la carne macinata ci si può preparare di tutto ed è buona in qualsiasi modo venga preparata.

Tuttavia, bisogna stare molto, ma molto attenti sia quando si va ad acquistarla sia quando è in casa conservata all’interno del frigorifero. C’è un dettaglio da notare per non andare in ospedale. Quando lo si nota, meglio buttarla e comprarne di nuova per non incappare in spiacevoli inconvenienti. Scopriamo insieme come fare.

Prima di scoprire il dettaglio da notare assolutamente, bisogna fare una precisazione. La carme macinata andrebbe acquistata dal proprio macellaio di fiducia che la triterà al momento della richiesta, fornendo il taglio migliore in base a quella che è la preparazione che si vuole andare a cucinare.

Certo, si può ottenere lo stesso risultato anche in un supermercato in cui c’è il reparto macelleria con il dipendente attivo. Purtroppo, però, ci si può imbattere in spiacevoli inconvenienti che possono portare ad avere conseguenze poco favorevoli. Si può finire in ospedale per direttissima.

Il dettaglio da notare sempre e subito e da non lasciarsi mai sfuggire è la freschezza della carne. Il colore giusto è il rosso, ma deve essere super brillante, ma non acceso. Se lo è, la carne è stata trattata chimicamente per migliorare alla vista. Altri colori che la carne non deve mai assumere sono il marrone ed il grigio. In questo caso, ad allarmare, è l’ossidazione. In pratica, la carne non è fresca. Occhio alla alla consistenza: se è morbida e umida allora è ok.

Nel caso in cui, invece, al tatto è viscida ed appiccicosa, meglio buttarla. Una carne macinata di ottima qualità di sbriciola velocemente e facilmente. Infine, occhio all’odore. Se è acido non va mangiata. Il nostro consiglio è quello di consumarla subito dopo averla acquistata o, al massimo, di congelarla per preservarne al meglio la qualità e non rischiare problemi di salute anche gravi.