La montagna “testa di cane”: ti ci sei fatto anche tu un selfie ma non l’hai riconosciuta | Oggi faresti milioni di clic sui social

Esiste la montagna “testa di cane”, la più fotografata. Anche tu hai fatto un selfie, ma non l’hai riconosciuta. Avresti milioni di clic.

Di luoghi strani in tutto il mondo ne esistono a bizzeffe. Pensiamo, ad esempio, alla roccia dell’orso in Sardegna che, nel lontano 1993, è diventata monumento naturale. Altro orso è ben visibile, guardando verso l’alto, in Costiera Amalfitana. Precisamente, ci si trova all’interno del territorio comunale di Maiori a poca distanza da una sua frazione, Erchie.

Si tratta di una roccia a picco sul mare che, a chi la guarda, dà l’impressione di trovarsi di fronte ad un orso, o meglio alla testa di questo animale. Quando ci si trova in questo posto, si gode di un panorama mozzafiato con il mare sotto i piedi che pare quasi di toccarlo. Ovviamente, non sono solo questi i luoghi che fanno l’impressione di trovarsi dinanzi ad un animale.

Tutti, però, sono super fotografati dalla comunità del web per ottenere maggiore visibilità ai propri profili social, maggiori interazioni e, ovviamente, un numero considerevole di follower. Non tutti sanno, però, che esiste un luogo fantastico, chiamato “testa di cane“e che, peraltro, hanno anche fotografato almeno una volta durante la loro vita.

Si tratta di un luogo incantevole che potremmo definire come un vero e proprio “acchiappa like“. Gli utenti social impazziscono per questa roccia che si distende fino al fiume, tuffandosi al suo interno. Scopriamo insieme dove si trova. Siamo sicuri che, una volta scoperto, vi fionderete a fare foto e selfie “acchiappa followers“.

Foto e selfie, ma qualcuno non la riconosce

Abbiamo visto, in precedenza, alcune delle rocce più famose per avere sembianze animali. Per la precisione ne abbiamo prese in esame ben due ed entrambe che rassomigliano ad un orso. La prima, in Sardegna, sembra raffigurare un orso intero, mentre la seconda, in Costiera Amalfitana, offre alla vista solo la testa dell’animale.

Poi, però, abbiamo portato alla vostra attenzione un’altra roccia che raffigura un altro tipo di animale. Questa volta si tratta di un animale domestico che da tutti è inteso come il migliore amico dell’uomo. Parliamo del cane, la cui testa è ben visibile poggiata sulla spiaggia, dormiente su un fiume.

La Roccia “Testa di Cane”: milioni di clic social

La montagna di cui vogliamo parlarvi, ormai, è conosciuta e famosa in tutto il mondo. Sono tanti, infatti, gli utenti, soprattutto sulle varie piattaforme social, che vanno alla ricerca di due foto e video. Gli utenti che le pubblicano stanno diventando molto, ma molto famosi. Tutto è iniziato da una sola foto e ho l’ha scattata non pensava potesse suscitare tanto clamore come accaduto.

Si tratta di una montagna che si tuffa nel fiume che attraversando la città di Yichang, nella prefettura di Hubei, in Cina. Ha le sembianze di un cagnolone addormentato. Pensate che è stato creato anche un hashtag ad hoc: #xiaogoushan. Questo ha raggiunto in pochissime ore milioni di visualizzazioni.