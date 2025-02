Posto di blocco a unica corsia, non rispondere mai a questa domanda: la fanno a tutti per vedere chi ci casca

Se ti fermano al posto di blocco, non devi mai rispondere a questa domanda, le forze dell’ordine la fanno proprio a tutti.

Il numero di posti di blocco che possiamo trovare in città sono aumentati in maniera spropositata e questo per via delle modifiche che le regole della strada hanno subito nel corso delle ultime settimane. Era il 14 dicembre scorso, quando sono entrate in vigore le nuove regolamentazioni e questo si è tradotto nel bisogno di un maggior controllo.

Le forze dell’ordine sono state chiamate al controllo delle strade, in che modo? Con i posti di blocco, durante i quali rilevano eventuali infrazioni.

Le nuove regole hanno il compito numero uno, di riuscire a rendere le strade molto più sicure. Si è intervenuti su diversi aspetti del Codice della Strada e ognuno di loro è stato modificato affinchè gli automobilisti assumessero un comportamento più sicuro e coscenzioso al volante.

Quindi, con ogni probabilità, saranno molti gli automobilisti che verranno fermati al posto di blocco, ma c’è una cosa da non fare assolutamente.

Posto di blocco: ecco cosa fare

Sulle strade italiani si intensificheranno i controlli, per quello che riguarda il rispetto dei limiti di velocità, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, quello dello smartphone al volante e anche la guida in stato d’ebrezza o sotto l’effetto di sostanze illegali. Semplice immaginare che in questo giro di vite ad essere fermati dalle forze dell’ordine saranno anche coloro che non hanno commesso alcuna infrazione e in questo specifico caso ci si chiede come ci si deve comportare.

Quello che i veri esperti consigliano è di mostrarsi sempre estremamente collaborativi con le forze dell’ordine, evitando di creare discussioni, ovvero, di essere accusati inutilmente. Mostrarsi reticenti non è mai la scelta corretta meglio collaborare.

Ecco cosa non devi assolutamente fare

Quindi nel momento in cui si viene fermati dagli agenti, è sì, importante collaborare, ma lo è anche non farsi prendere dal panico. Troppo spesso, anche se si è perfettamente in regola, si finisce per farsi prendere dall’ansia e questo crea non poche problematiche nel momento in cui si riceve l’alt degli agenti.

Quello che non bisogna fare assolutamente è dichiararsi colpevoli di un’infrazione che non si è certi di aver commesso. Insomma, mantenere la calma è veramente fondamentale, se non si vuole rischiare che gli agenti provvedono ad emettere una multa che non ci spetta.