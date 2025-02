Supermercato, non comprare mai queste uova: se le metti in un bicchiere e galleggiano passi una notte in ospedale

Attenzione a queste uova del supermercato. Se fai l’esperimento del bicchiere e galleggiano stai sicuri che passi una notte in ospedale.

Le uova fanno parte della dieta quotidiana della quasi totalità dei cittadini italiani. Possono essere mangiate anche crude, di primo mattino, come zabaione, o cotte. Diciamoci la verità, sono buone in qualsiasi modo vengano preparate, dall’uovo sodo all’occhio di bue, passando per quello in camicia. Si tratta di una vera leccornia.

Pensiamo, poi, alle frittate. C’é chi le prepara solo con uova, formaggio, sale e pepe e chi, invece, le arricchisce con le patate con gli spinaci o con altre verdure ed altri condimenti. Inoltre, poi, possono andare a rendere più appetitosi diversi piatti e, soprattutto, sono le regine della pasticceria. Senza le uova non ci sarebbero creme e Pan di Spagna.

Insomma, dovunque ci si giri si trova un uovo a tavola. Tuttavia, non bisogna esagerare con questo alimento. Come prescritto, infatti, dalla Società Italiana di Nutrizione, se ne possono assumere fino ad un massimo di quattro a settimana, anche se alcuni studi recenti, hanno innalzato questa soglia a ben sette.

Dovete sapere, però, che quando ci si trova di fronte a questo alimento, bisogna prestare massima attenzione. Ebbene sì, perché è molto alto il rischio di contrarre qualche infezione che finisce con l’avere conseguenze anche molto, ma molto gravi. In pratica, una notte al Pronto Soccorso, se rientrate tra i fortunati, non ve la toglie nessuno.

Attenzione alle uova del supermercato: se galleggiano non mangiatele

Ultimamente, sta capitando sempre di più che ci si imbatta in notizie allarmanti che riguardano le uova ed il loro consumo. Purtroppo, i cittadini, quando si recano in uno dei tanti supermercati presenti sul territorio italiano, non prestano la giusta attenzione e finiscono con comprare delle uova che risultano essere pericolose per la loro salute.

Ovviamente, non tutte le uova devono destare allarme e preoccupazione. Pertanto, per non andare nel panico, il nostro consiglio è quello di rimanere informati sull’argomento in modo da non incappare in spiacevoli inconvenienti. Inoltre, è possibile mettere in pratica alcuni accorgimenti, come quello dell’acqua, per non finire in ospedale.

Metti le uova in un bicchiere di acqua: se galleggiano non mangiarle

Sono tante le infezioni che si possono contrarre mangiando uova non sane. Ciò porta a dover recarsi al Pronto Soccorso per poter essere curati a dovere senza il rischio di conseguenze catastrofiche. Pertanto, è sempre bene controllare le uova meticolosamente prima di mangiarle. La prima cosa da fare è controllare che il guscio sia intero.

Se non lo è, vanno gettate. Anche l’odore può essere un segnale allarmante: se è sgradevole, non le mangiate. Attenzione particolare va riservata anche al colore che se strano è segno che qualcosa non va. Infine, affidatevi al test del bicchiere. Riempitelo di acqua ed immergeteci l’uovo all’interno. Se va a fondo è tutto ok, ma se galleggia non lo mangiate per nessuna ragione al mondo.