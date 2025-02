Chiavi auto, le autorità spingono per la ‘soluzione stagnola’: avvolgere le chiavi in un foglio d’alluminio non è più un’opzione

A spingere per la soluzione stagnola sono proprio le autorità, in questo modo devi agire per quello che riguarda le tue chiavi.

Le chiavi auto nel corso degli anni sono cambiate in maniera radicale e questo eccesso di tecnologia sembra non andare affatto, incontro ai cittadini che devono fare i conti con dei ladri di automobile sempre più preparati e in grado di agire contro i maggiori dispositivi di sicurezza.

Dalla classica chiave si è passati alla tecnologia keyless che permette di avviare la vettura con l’utilizzo di un’app per il cellulare. Come succede per tutti i cambiamenti, è semplice immaginare che anche in questo caso ci sia stata una netta frattura; da una parte chi è a favore dello sviluppo, dall’altra chi ne farebbe a meno.

Un cambiamento che sta creando non poco stravolgimento e sembra anche che stia mettendo a rischio gli automobilisti.

In tutto questo marasma, ad andare incontro ai cittadini che non vorrebbero vedere portarsi via la propria vettura dal primo ladro di turno, ci sarebbe la carta stagnola, che adesso diventa obbligatoria.

La soluzione perfetta tutti gli automobilisti

A destare preoccupazioni sono le automobili che sono dotate di chiavi con tecnologia wireless, per loro il rischio sembra essere molto più elevato di quello che si possa credere. Questa è la prospettiva che avrebbe spinto anche le forze dell’ordine a intervenire al fine di trovare una soluzione che sia effettivamente valida. Fermarsi ai classici consigli in merito alla possibilità di difendere le proprie automobili dai malintenzionati non è più sufficiente, questo anche alla luce dei crescenti episodi che vengono denunciati alla polizia.

Questo allora il consiglio, che sembra essere veramente molto valido, per riuscire a evitare che la tecnologia wireless della nostra auto finisca per remarci letteralmente contro.

Tutta la verità sulla carta stagnola

Quando una vettura è dotata di tecnologia keyless, è vero che può essere aperta senza il bisogno di inserire la chiave nella porta o di premere un pulsante, ma è esposta a un numero maggiore di rischi. Nonostante la comodità della tecnologia keyless, purtroppo occorre riconoscere che essa è anche estremamente pericolosa, perchè facilmente intercettabile.

Per evitare che i criminali possano intercettare il segnale della chiave e aprire la vettura, si consiglia quindi di inserirla in un fodero schermante, ovvero di utilizzare della carta stagnola per proteggersi da papabili ladri di automobili. Quindi attenzione a tutto questo, un trucchetto molto semplice.