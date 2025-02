Bonus “ultimo viaggio”: questo è il biglietto di sola andata che ti regala lo Stato | 300€ ma non lo potrai usare tu

Un biglietto di sola andata, questo è il bonus ultimo viaggio che viene messo a disposizione, 300 euro che usano altri al posto tuo.

Anche quest’anno i bonus statali sono di grande aiuto ai cittadini che si trovano a contrastare una crisi economica che continua a battere i suoi colpi. Numerosi i bonus che finiscono per essere veramente un grande aiuto, anche se ce ne sono alcuni di cui, in pochi sono però a conoscenza.

In particolare ce ne sarebbe uno che rappresenterebbe un contributo concesso dallo stato che va incontro al cittadino che deve affrontare una specifica spesa.

Quella che viene riconosciuta è l’impegno economico richiesto al fine di organizzare uno specifico evento. Una spesa che di sicuro non si può affrontare a cuor leggero, soprattutto per il peso tanto economico quanto di coinvolgimento emotivo.

Un beneficio che a differenza di molti altri, non dipende dal reddito, non si richiede di presentare l’ISEE che è invece indispensabile in molti altri casi. Sono altri però i requisiti di cui essere in possesso al fine di poter beneficiare di questo incentivo definito come “bonus ultimo viaggio”.

Chi può accedere a questo bonus?

Quindi per questa volta non ci sono particolari condizioni da soddisfare al fine di riuscire ad ottenere l’incentivo fiscale in questione; quindi non si richiede né un ISEE, né tanto meno l’appartenenza a una specifica categoria di lavoratori. Quello che occorre sottolineare è che il beneficio è aperto veramente a tutti, o per lo meno, a coloro che hanno sostenuto un determinato tipo di spesa.

Non è necessario un legame con la persona coinvolta e soprattutto, al bonus si può avere accesso solo dopo aver effettuato il pagamento e aver presentato la documentazione adeguata. Bel caso in cui più persone hanno cooperato alla spesa, è possibile dividere il beneficio, ovviamente seguendo alcune specifiche modalità, come indicato dalla legge. L’importo massimo di cui si può beneficiare, non è molto alto, ma in ogni caso, si rivela essere veramente molto interessante per chi vuole rientrare, anche se in minima parte, della spesa.

Il bonus che aiuta a coprire le spese funebri

Sì, il bonus riguarda proprio le spese funebri. Purtroppo quando una persona molto cara viene a mancare non occorre far fronte solo al dolore e al vuoto che lei lascia, ma anche a un certo costo; ma lo Stato mette a disposizione la possibilità di detrarre fino a 294,50 euro, ovvero il 19% su un massimo di 1550 euro.

Quindi i costi sostenuti per la cerimonia, la sepoltura e altri servizi, possono essere incluse nella dichiarazione dei redditi. Al fine di beneficiare di questa agevolazione è sufficiente indicare l’importo nel Modello 739, specificando la quota spesa e riportando le ricevute. Il beneficio lo si ottiene sotto forma di detrazione, riducendo l’imposta da pagare. A conti fatti, un piccolo aiuto economico, veramente molto importante,