Non ordinare mai il caffè durante un volo | Una hostess spiffera segreto agghiacciante: “lo non lo berrei mai”

Mai ordinare il caffè in volo, a svelare il tremendo segreto ci avrebbe pensato un’hostess, per un segreto veramente agghiacciante.

Se c’è un piccolo piacere quando si viaggia in aereo, quello è sicuramente la possibilità di potersi gustare un buon caffè caldo per rimanere svegli e contrastare il jet lag.sorseggiare una bevanda gustosa quando si è +10.000 m di altezza, potrebbe essere un’idea quasi affascinante, peccato che ci arriverà un segreto che deve assolutamente conoscere.

Sembra proprio che le compagnie aeree nascondino, un segreto che non ci vogliono far sapere.”Io il caffè sull’aereo non lo berrei mai, e se sapeste il motivo, nemmeno voi lo fareste più“, queste sono le parole della nostra testimone.

Una testimonianza che avrebbe letteralmente fatta aumentare il panico tra i viaggiatori e lanciato all’armi per quello che riguarda l’igiene a bordo degli aerei.

Ma possibile che bere un semplice caffè un volo sia così pericoloso? Cerchiamo all’ora di comprendere cosa ci ha detto veramente questa professionista.

Perché dovresti evitare le bevande calde sugli aerei

Sembra che il segreto in questione, sia riconducibile a una caratteristica strutturale degli aerei stessi. Attualmente l’aereo è uno dei mezzi più utilizzati in assoluto per muoversi in Europa e nel mondo, sono veramente tanti coloro che viaggiano per lavoro o per piacere, e che si avvalgono dei servizi che sull’aereo vengono forniti. Grazie ai notevoli cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni ora anche un viaggio di diverse ore diventa veramente piacevole.

Il carrellino delle bevande calde e del cibo, rallegra il volo e permette di godersi quella pausa con un gustoso panino, una bibita fresca o una buona tazza di caffè, anche se questo sembra proprio non sia una buona idea e tra poco vedremo il motivo.

Il segreto che le compagnie aeree non vogliono fa sapere

Un ambiente piuttosto piccolo non è semplice da gestire e questo si traduce in un pericolo per quello che riguarda l’igiene all’interno di tale posti. Di sicuro però a nessuno vorrebbe in mente che l’acqua utilizzata per preparare il caffè o comunque le bevande calde, potrebbe essere un problema. Uno studio condotto dal Centro Politiche Alimentari del College di Hunter, parte dell’Università di New York, ha deciso di analizzare la qualità dell’acqua potabile a bordo di 11 grandi compagnie aeree e i risultati sono stati veramente preoccupanti.

I serbatoi dell’acqua vengono raramente puliti, spesso essi vengono riempiti senza svuotare la rimanenza e in alcuni casi sono stati trovati degli agenti patogeni in una percentuale significativa di voli esaminati. Questo è il motivo per cui le hostess, che conoscono bene questi segreti evitano di bere bevande calde a bordo.