Lavoro, dopo migliaia di cv inviati l’ho trovato con Chat GPT | Il segreto sta nel porre sempre questa domanda

Hai inviato migliaia di curriculum, ma con ChatGPT trovare lavoro sarà veramente molto più semplice, ecco come fare.

Il tasso di disoccupazione in Italia, continua a essere veramente molto elevato e questo sta preoccupando veramente tutti. I giovani non trovano lavoro perchè non hanno alcuna referenza, i più adulti, lo sono fin troppo per essere scelti all’interno di una qualunque azienda.

Insomma, un cane che si morde la coda e che sta mettendo in difficoltà buona parte dei cittadini che sono alla ricerca di un’occupazione che sia stabile ed economicamente soddisfacente.

Riuscire a trovare tutto questo, non è affatto semplice e a volte orientarsi tra le proposte sembra essere veramente molto difficile. I siti web che dovrebbero aiutare nella ricerca di un’occupazione si rivelano essere molto complicati, difficili da consultare, spesso costruiti come un vero e proprio labirinto.

Ma possibile che trovare lavoro sia così difficile? Se utilizzi ChatGPT no.

L’Intelligenza Artificiale ti può aiutare o affondare

Quello che gli ultimi anni ci raccontano è che l’Intelligenza artificiale può creare delle problematiche, ma allo stesso tempo, anche essere di grande aiuto. Quando l’Intelligenza Artificiale ha avuto un importante esplosione, esano in molti a credere che avrebbe tolto lavoro e opportunità a molti cittadini. Con il passare del tempo, però, è stato chiaro che essa poteva anche essere di grande aiuto, se si impara a utilizzarla nella maniera corretta. In particolare ChatGPT si rivela essere di grande aiuto, basta porre una domanda per ricevere tutte le informazioni che si cercano.

Questa volta però, ci viene consigliato come utilizzarla per avere una risposta che sia concreta e soddisfacente nei confronti del candidato. Attualmente tale piattaforma sembra essere veramente possibile che l’Intelligenza Artificiale ci aiuti trovare le opportunità di lavoro che meglio si addicono al soggetto.

La formula magica

Chat GPTsembra essere in grado di aiutarci quando si cerca un lavoro. Sarà sufficiente scrivere: “A partire dal mio curriculum, voglio che tu cerchi le offerte di lavoro che sono attualmente pubblicate su internet e in cui potresti avere un adattamento di oltre il 70% di possibilità di essere selezionato. Mostrami N offerte che meglio si adattano al mio profilo e dove posso trovarle, con il link diretto ad esse” aggiungendo il luogo dove cercare.

In questo sarà possibile evitare tutte le offerte di lavoro che non si addicono al proprio curriculum e selezionare solo quelle veramente attinenti alle proprie capacità.