CV: “Quando esaminiamo il vostro lavoro, gli occhi vanno subito ai numeri” | Una manager HR di Amazon si sbottona: questo errore lo fanno pure i dirigenti

Gli esperti ci dicono che c’è un numero presente nel curriculum che determina la possibilità di essere assunti.

Costruire un curriculum a regola d’arte vuol dire darsi maggiori possibilità di essere assunti al primo colpo. Quel semplice foglio a cui, troppo spesso, nemmeno si presta attenzione serve alle aziende per conoscere meglio il loro candidato; ma occorre considerare di essere solo un pesciolino nel mezzo dell’oceano.

Cosa significa questo? In realtà la spiegazione è molto semplice, considerando il gran numero di disoccupati presenti sul territorio italiano, sembra semplice comprende che ad ogni selezione cono veramente centinaia i curriculum che arrivano alle aziende.

In questo grande marasma, occorre quindi distinguersi e cercare il modo di farsi notare. No, non è semplice, ma se si conoscono i segreti della valutazione da parte di coloro che devono giudicare il curriculum, forse si ha qualche possibilità in più di essere scelti tra tanti.

Ecco allora, cosa devi assolutamente sapere a riguardo.

Curriculum: scriverlo con attenzione è indispensabile

L’errore maggiore che si possa compiere è quello di non prestare la necessaria attenzione nello stilare il proprio curriculum. Si crede che lo leggeranno velocemente o addirittura, non lo faranno affatto, invece l’errore è proprio dietro l’angolo e si rischia di perdere l’unica occasione che si ha a disposizione per essere assunti nella posizione a cui si ispira. Il curriculum che si presenta deve essere in grado di distinguersi da tutti gli altri che arrivano via mail o che vengono impilati sulla scrivania.

Il mercato del lavoro è molto più competitivo di quello che si possa pensare e questo si traduce nel bisogno di riuscire a superare il proprio avversario. Insomma “devi essere squalo“, così recita un verso di una canzone di Guè e se anche il rap ce lo dice, deve pur esserci qualcosa di vero no?

I numeri contano più di quello che credi

Credi veramente che non leggano il tuo curriculum? Non è esattamente così. Ad essere noiosi sono quei curriculum lunghi, infiniti da leggere, dove sono elencate tutte le posizioni scoperte, senza rendere chiaro quali sono le capacità e le nozioni acquisite nel corso della propria vita lavorativa. Ma allora come compilare il curriculum?

Per fare in modo che si venga scelti tra tanti, è importante riuscire a quantificare e non elencare. Quindi meglio indicare il numero delle attività svolte, magari ponendo attenzione su quelli che sono i risultati raggiunti. Questo è il modo giusto di stilare un curriculum veramente in grado di colpire chi dovrà provvedere, poi, alla selezione.