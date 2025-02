Dieta, questo ingrediente che usi tutti i giorni ti sta rovinando | Ne vuoi sempre di più, il tuo cervello non può smettere

Un solo ingrediente è in grado di rovinare tutti i sacrifici che fai con la dieta. Ne vuoi sempre di più. Ecco a cosa fare attenzione.

Quando si dice dieta scatta subito il terrore di dover fare a meno di tutti quei cibi che tanto ci piacciono. Eppure c’è un aspetto veramente positivo della dieta, ovvero il perdere peso, che in fondo, è anche il motivo per cui in molti decidono di avviare quella che a volte, sembra essere una vera tortura.

Ma se guardassimo la dieta sotto un altro punto di vista? Dovrebbe essere semplicemente un modo di vivere, seguire un’alimentazione corretta che permetta di mantenere il peso forma.

Senza cadere nello scontato, quando ci si mette a dieta ci si dovrebbe affidare a un esperto, che è in grado di fornirci quelle che sono le quantità giuste, l’abbinamento corretto e tutte le indicazioni necessarie per poter effettivamente perdere peso.

Se invece di affidarsi a un esperto, si procede con il fai da te, si rischia di abbondare con un alimento che potrebbe remarci contro. Ecco a cosa ci riferiamo.

Dieta: una questione di equilibri

Quando ci si mette a dieta quello che bisogna fare è riuscire ad ottenere un certo equilibrio tra i diversi nutrienti di cui il corpo ha bisogno per poter riuscire a svolgere tutte le sue funzioni vitali. Questo è il motivo per cui anche in una dieta non deve mancare assolutamente nulla, ma nelle giuste proporzioni. Ogni singolo alimento che introduciamo all’interno della dieta ha un effetto specifico sul nostro corpo, è per questo che in alcuni casi viene consigliato il cibo integrale piuttosto che quello prodotto con farine complesse.

Insomma, questo vuol dire che, affinché una dieta sia efficace, occorre raggiungere un equilibrio tra gli alimenti che si inseriscono nel proprio menù quotidiano. Ci sono casi in cui esagerare con un alimento che potrebbe sembrare innocuo, avrebbe conseguenze impossibili da non considerare.

Attenzione a quanto ne consumi

Uno dei maggiori nemici della dieta è sicuramente lo zucchero. Innanzitutto occorre chiarire che quando si parla di lui, non ci si riferisce solo agli alimenti dolci, ma anche ai carboidrati ad esempio, che sono un serbatoio di zuccheri. Detto questo, ciò che in molti non sanno è che lo zucchero allo stesso tempo è indispensabile al corpo, ma anche dannoso. Il cervello prende energia proprio dal glucosio perchè in grado di offrire energia rapidamente.

Il glucosio è il substrato di molti neurotrasmettitori come il glutammato e il GABA, indispensabili per molte delle nostre funzioni cerebrali. Ma è indispensabile che ci si attenga a un quantitativo massimo fissato a 120 mg di glucosio al giorno, evitando picchi durante la giornata che potrebbero essere dannose.