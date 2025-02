Ultim’ora Bonus pneumatici, dietrofront clamoroso: il Ministero smentisce tutto | Lanciano il sasso e poi tolgono la mano

La notizia è di quelle che lasciano a bocca aperta. Il Bonus Pneumatici 2025, tanto atteso da tutti, è stato appena smentito dal Ministero.

Di questo Bonus se ne è parlato per tantissimo tempo. La notizia circolava già dal 2023, ma il Governo dell’epoca decise che non fosse possibile fissare eun Bonus che consentisse di effettuare il cambio pneumatici, usufruendo di qualche agevolazione. Insomma, non è una novità che si parla di questa tipologia di Bonus in giro.

Effettuare il cambio di pneumatici alla propria automobile può essere molto, ma molto dispendioso. Lo era già negli anni passati, ma, adesso, con la crisi economica attuale, lo è ancora di più. Come ben sapete, è aumentato il costo di tutti i beni e di tutti i servizi e, ovviamente, anche questo settore non ne è affatto esente.

Pensate che si parte dalla modica cifra di 280€ e si può arrivare a sborsare anche oltre 600€ per un treno di pneumatici. A questo costo, poi, bisogna aggiungere quello relativo alla manodopera. In pratica, si può arrivare anche ad una cifra che rasenta ed in alcuni casi supera i 1000€. Ebbene sì, avete capito benissimo, tutto dipende dalla tipologia di pneumatici.

Insomma, possiamo dire che un Bonus Pneumatici sarebbe stata una vera e propria manna dal cielo, dato che avrebbe abbassato, e non di poco, la cifra da dover porgere al gommista dopo aver effettuato il cambio. Purtroppo, però, come già accennato in precedenza, è appena arrivata la smentita da parte del Ministero.

Addio Bonus Pneumatici 2025: il Ministero smentisce categoricamente

Nelle ultime settimane, soprattutto, dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, ha preso piede una notizia che subito ha fatto il giro del web. Si parlava, infatti, di quello che è stato ribattezzato il “Bonus Pneumatici 2025“. Per ottenerlo, bisognava fare riferimento, come avviene già per molti altri Bonus e misure di sostegno al reddito, alla soglia ISEE.

In base a questa, i cittadini avrebbero potuto beneficiare di una somma ben definita. Più alta la soglia ISEE, si avrebbe beneficiato di meno soldi. Purtroppo, però, la felicità dei cittadini in possesso di automobili è durata un soffio di vento. A bloccarla è stato proprio il Ministero con un comunicato che ha gelato praticamente tutti.

C’è stato un dietrofront: il Ministero ha smentito

Il Bonus in questione avrebbe dovuto elargire una somma tra i 100€ ed i 200€ in base alla soglia ISEE di appartenenza del richiedente. Sotto i 25.000€ i cittadini avrebbero potuto beneficiare della somma massima, mentre, al di sopra di questa, il sostegno si sarebbe attestato intorno ai 100€. Peccato, però, che è stato tutto completamente inventato. Ebbene sì, avete capito benissimo.

A precisarlo è stato proprio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, è bene ricordarlo, non ha fatto alcuna marcia indietro a riguardo. Questo perché il Bonus in questione non è mai esistito. Certo, se ne è parlato, ma non è stato, poi, preso in considerazione. Si tratta di una notizia falsa, costruita ad hoc, per cui hanno preso come modello di riferimento il Bonus elettrodomestici.