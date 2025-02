Riscaldamento, con la nuova normativa partono stangate da urlo | Già appioppate le prime sanzioni da 5.000€

La normative completamente nuova per quello che riguarda il riscaldamento, rischia di dare delle stangate veramente da urlo.

Cambia la normativa per quello che riguarda i riscaldamenti all’interno delle nostre case. In realtà le regole che vengono messe in campo in tale materia sono spesso orientate a un miglioramento, non solo delle abitudini all’interno di ogni singola casa, ma anche dell’ambiente circostanze.

Quello che spesso si sente dire è che le nostre abitazioni non sono efficienti, in grado di permettere a chi le abita di, ottenere la possibilità di viverle al meglio.

Il tema dell’efficienza viene fuori sempre nel momento in cui vi è un consumo maggiore di energia, ma anche quando arriva la classica notizia che ci dice di un’impennata dei prezzi. In effetti non è semplice continuare ad assecondare questa salita a cui si unisce un’incessante inserimento di nuovissime regole che mettono in difficoltà veramente tutti.

In particolare ci sarebbe una normativa che potrebbe essere causa di una sanzione di ben 5 mila euro.

Riscaldamento: l’efficienza al primo posto

Quello che quando si parla di riscaldamento si sottolinea, è il bisogno di riuscire a trovare soluzioni che siano efficienti. In buona parte questo dipende dalla caratteristiche non solo dell’impianto di riscaldamento, ma anche della casa in generale. Quando gli infissi non hanno la tenuta migliore, quando permettono agli spifferi di passare, questo fa in modo che le bollette si alzino. Ma c’è qualcosa di ancora più importante.

Gli impianti di riscaldamento devono essere perfettamente a norma perchè quando non lo sono, il rischio è quello di mettere a rischio la propria salute e incolumità, come succederebbe anche con quella delle persone che ci circondano. Questo è il motivo per cui occorre seguire alcune indicazioni generali, anche per evitare problematiche anche più importanti.

Rischio sanzioni

Purtroppo, lo dobbiamo ammettere, sono veramente tantissime le case in cui le soluzioni di riscaldamento non sono affatto efficienti e in alcuni casi non sono nemmeno a norma. Le regole di cui si parla non riguardano solo i periodi e gli orari di accensione, ma anche gli interventi su quelli che sono gli impianti di riscaldamento.

Il rischio maggiore è che vi sia un accumulo di sostanze inquinanti che potrebbero in una qualche misura rendere pericoloso l’impianto interno. Se non si seguono le regole quello che si rischia sono sanzioni che possono anche superare i 5000 euro. Una decisione questa, che viene presa a livello regionale, adottata in Lombardia, riguarda anche Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, ma potrebbe allargarsi a buona parte dell’Italia.