Chiavi auto, la polizia chiede a tutti di farlo: portate sempre a bordo un foglio di stagnola | Nei grandi parcheggi è ormai obbligatorio

La polizia sta chiedendo a tutti di fare la stesse cosa, ovvero di portare a bordo un foglio di carta stagnola, servirebbe per le tue chiavi.

Numerosi i posti di blocco che sono presenti in città in questi ultimi mesi, per via della modifica del Codice della Strada. Era il 14 dicembre 2024 quando le nuove regole su cui il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha lavorato, sono entrate ufficialmente in vigore, mandando nel panico veramente tutti gli automobilisti.

In effetti sono le regole sono veramente molto più severe e le sanzioni previste saranno estremamente dure per tutti gli automobilisti.

Adesso una regola piuttosto strana, ovvero quella di portare con se un foglio di carta stagnola. Inaspettatamente si tratta di un obbligo da rispettare semplicemente per una questione di sicurezza, elemento che, con la modifica del Codice della Strada è divenuto di principale importanza.

Ecco allora cosa sapere per evitare qualsiasi problematica.

Chiavi dell’auto: attenzione a questo particolare

Le chiavi dell’auto hanno una storia molto interessante. Anche loro sembrano essere in grado di seguire lo sviluppo tecnologico che ci è stato in tutti gli ambiti, compreso, ovviamente, anche quello automobilistico. La storia è iniziata con delle semplici chiavi ed è finita, o per lo meno, adesso è ferma a vetture che possono essere avviate anche grazie a una semplice App sul proprio dispositivo cellulare. Insomma, un cambiamento veramente radicale, che di sicuro, in pochi si sarebbero aspettati. E adesso cosa ci aspetterà? Come per contrastare un attacco da parte dei marziani ci dicono di portare con noi un foglio di carta stagnola.

Lo abbiamo accennato anche in precedenza, si tratta di una questione di sicurezza, elemento su cui molta attenzione si è posta nel corso degli ultimissimi anni. Si cercano strada che siano molto più sicure, dove si riducano non solo gli incidenti, ma anche i furti, ecco allora cosa sapere a riguardo.

Cosa sapere sul trucco del foglio di stagnola

La realtà è che non sono solo gli incidenti a preoccupare, ma anche e soprattutto i furti d’auto che sono aumentati in maniera esponenziale. Le moderne auto che hanno una tecnologia keyless, sono molto più facili da colpire rispetto a quello che si farebbe con altre tipologie di vetture più datate. Per questo motivo si consiglia di portare con se un foglio di carta stagnola, ovvero un’apposita custodia in grado di schermare le chiavi ed evitare che i malintenzionati possano entrare in azione colpendo le vetture tech.

Quindi si consiglia di riporre le chiavi nella carta stagnola, al fine di evitare che si possa intercettare il segnale, in questo modo, sarà possibile proteggere la propria vettura.