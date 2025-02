Cellulare, se possiedi uno di questi iconici modelli anni ’90 hai vinto alla lotteria | Oggi valgono 30.000€

Chi, in casa, ha questo smartphone iconico degli anni ’90, possiede un tesoro e ne è ignaro: infatti, può valere fino a ben 30 mila euro.

I cellulari sono arrivati sul mercato tantissimi anni fa. Tuttavia, agli inizi, i prezzi esorbitanti non era per tutti e, pertanto, erano molti i cittadini che non ne compravano. Per non parlare, poi, delle dimensioni enormi che facevano si che occorresse uno spazio enorme per portarseli dietro. Col passare del tempo, poi, sono diventati sempre più piccoli e, soprattutto, i loro costi si sono abbassati.

Sono arrivati tantissimi modelli, prodotti da marchi assai noti. I cittadini hanno iniziato ad utilizzarlo per effettuare chiamate, riceverle ed inviare messaggi ai propri contatti. All’inizio, poi, chiamate e messaggi erano a pagamento e vi erano delle promozioni da acquistare legate all’estate ed alle festività natalizie. Pian piano, poi, anche le tariffe sono diventate sempre più convenienti.

Fino ad arrivare ai giorni nostri con gli smartphone che possono collegarsi ad internet e che hanno al loro interno tantissime applicazioni che consentono di fare tutto ciò che si vuole. Anche le tariffe sono state rivoluzionare e gli utenti, pagando ogni mese un costo fisso, possono godere di un bundle che comprende chiamate e messaggi illimitati ed un quantitativo enorme di giga che, alle volte, può anche essere illimitato.

Nonostante, però, la tecnologia abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, sono tanti gli utenti che sono rimasti affezionato ai primi cellulari, quelli che hanno acquistato quando erano giovani o adolescenti o che sono stati loro regalati da genitori e parenti. Dovete sapere che, questi device, al giorno d’oggi, risultano essere molto, ma molto richiesti e se sono presenti in casa possono essere equiparati ad un vero e proprio tesoro. Uno in particolare ha un valore di ben 30 mila euro.

Smartphone iconici anni ’90: ti sembrerà di aver vinto alla lotteria

Esistono, al mondo, diversi cellulari definiti “vintage” che possono arrivare a valere un botto di soldi. I collezionisti sono sempre dietro l’angolo e fanno incetta di questi dispositivi. Pertanto, di tanto in tanto, è sempre bene controllare la lista di quelli che valgono come tesori perché se sono presenti in casa vi sembrerà di aver vinto una somma ingente alla lotteria.

Come già accennato più volte, sono tanti i dispositivi che sono sotto la lente di ingrandimento sia dei collezionisti che dei tantissimi appassionati di tutto il mondo. Il loro valore parte da circa 400 euro, ma può raggiungere cifre impensabili fino ad ora. Pensate che si arriva anche intorno ai 30 mila euro e, in alcuni casi, questa cifra può essere superata abbondantemente.

Vecchi smartphone: valori assurdi

Tra gli smartphone ed i cellulari degli anni ’90 del secolo scorso che hanno valori inestimabili, possiamo menzionare, ad esempio, il Motorola StarTak risalente al 1996, ma anche l’Ericsson 390 ed il Nokia 3310. Parliamoci chiaro, quest’ultimo è ricordato per la sua durata, l’indistruttibilità e il primo gioco in assoluto: lo Snake. Questi dispositivi di cui vi abbiamo dato cenno, possono arrivare a valere fino a ben 4 mila euro.

Niente a che vedere, però, con quello che ha raggiunto cifre inimmaginabili. Ebbene sì, c’è un dispositivo che ha battuto ogni record possibile. Parliamo dell’iPhone 1. Molti lo ricordano con il nome di iPhone 2G. È arrivato sul mercato nel 2007 ed è stato tra i primi dispositivi ad avere il touch screen. Il suo valore si attesta intorno ai 30 mila euro, ma, attenzione, deve rispettare alcuni requisiti. In primis, deve essere in buone condizioni e, poi, deve esistere ancora la confezione originale ben tenuta.