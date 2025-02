Vetri termici, li ho trasformati in 5 minuti senza installatori con un gadget da 7€ | Non piango più ogni fine mese per la bolletta

7 euro e 5 minuti per riuscire a trasformare i vetri della propria casa. Finalmente non piangerai più a fine mese quando vedi la bolletta.

Hai visto le tue finestre? E se la colpa di quella bolletta astronomica fosse proprio la loro? Forse non lo sai ma le finestre sono uno degli elementi della casa, che influiscono e non poco sul consumo di energia elettrica.

Questo è il motivo per cui gli ecobonus proposti dallo Stato per aumentare la classe energetica delle abitazioni, permettono di intervenire su specifiche parti della nostra abitazione e gli infissi sono una di queste.

Ci sono volte in cui accendere i termosifoni non è certo sufficiente, serve molto di più. Gli spifferi sono così irruenti che creano non poco disagio.

Ma se modificare gli infissi è molto costoso, questa soluzione è semplice e facile da applicare.

L’importanza dell’isolamento per riuscire ad avere una casa calda

Una casa calda è veramente molto importante per riuscire ad avere un ambiente che sia effettivamente piacevole da vivere. Troppo spesso però, nonostante i riscaldamenti accesi, all’interno della nostra abitazione sembra esserci un freddo quasi anomalo, provocato da spifferi e scarsa efficienza della casa. Il riscaldamento non può fare altro che continuare a funzionare, se l’ambiente non riesce ad arrivare alla temperatura ideale; questo ovviamente, si traduce in un considerevole aumento della spesa da sostenere quando arrivano le bollette. Considerando la riduzione dei bonus casa, è semplice immaginare che intervenire sulla propria abitazione è diventato sempre più costoso, quindi se ci sono dei trucchetti applicabili, per evitare una spesa eccessiva è veramente molto importante.

I vetri in particolare, sono un elemento veramente molto importante, un trucco te li rende termici e in grado di offrire una sensazione di calore all’interno della casa. Ecco allora cosa sapere.

Un trucco che devi assolutamente conoscere

Il trucco è molto semplice, quello che serve è solo una pellicola trasparente in grado di essere una sorta di materasso ad aria vicino le finestre e quindi offrire una maggiore protezione sia dal freddo che dall’umidità. In questo modo si eviterà anche la formazione della condensa che molta umidità porta in casa.

In questo modo si riuscirà ad avere un ottimo risultato in termini di efficienza. Gli esperti calcolano che sarà possibile riuscire ad avere un risparmio energetico canneto, pari al 35%. Un metodo molto semplice che permette di creare un ambiente perfettamente protetto dal freddo.