Riscaldamento, se anche tu hai sempre freddo è colpa di questo spiffero segreto | È in tutte le case e ci squarcia la bolletta

Se anche tu a casa hai sempre freddo, la colpa è di quello spiffero segreto che ti fa salire anche la bolletta dell’energia elettrica.

In questi lunghi mesi invernali, potresti scoprire che la tua casa ti sta remando contro. Hai presente quando accendi riscaldamenti, ma continui a sentire quella sensazione di freddo che ti pervade il corpo, no non stiamo parlando della classica influenza stagionale, ma piuttosto di un problema che affligge moltissimi italiani.

In fondo l’Unione Europea ci aveva avvertito, le nostre case non sono affatto efficienti, questo si ripercuote sia sulla bolletta dell’energia elettrica, che su quella del gas, ma anche sull’ambiente che ci circonda.

Troppo spesso sottovalutiamo le problematiche delle nostre abitazioni e ce ne rendiamo conto solo una volta che riceviamo le bollette delle utenze.

Ma quello spiffero di aria freddo che non ti permette di godere del calore della tua casa, può essere risolto facilmente.ecco allora cosa ci dicono gli esperti a riguardo e in che modo è possibile risolvere la situazione.

Una casa efficiente: intervenire per migliorarla è veramente importante

Sono ormai diversi anni che il governo italiano mette a disposizione degli ecobonus, per intervenire sulle nostre abitazioni. Gli immobili piuttosto datati, purtroppo non ci offrono la certezza di essere efficienti e con una classe estremamente bassa, il rischio che le bollette di gas e luce abbiano un’impennata è veramente molto elevato.quindi si rivela indispensabile intervenire sull’immobile al fine di renderlo veramente efficiente.

Tra i nostri maggiori nemici, per quello che riguarda la spesa dell’energia, ci sono gli infissi, essi se particolarmente datati, sono causa di spifferi in tutto l’ambiente, dell’incapacità dell’immobile di trattenere il calore al suo interno, facendo lo stesso poi con il fresco durante l’estate. In tale prospettiva, essi sono il primissimo elemento su cui intervenire se si vuole una casa veramente efficiente.

Lo spirito ascolto a cui in pochi danno importanza

Quindi a questo punto è chiaro che i nostri infissi potrebbero essere i nostri peggiori nemici. Ma c’è un elemento di essi, che probabilmente i molti sottovalutano. Ci si riferisce in particolare al foro praticato all’interno del muro, per installare il nastro utile ad alzare ad abbassare le tapparelle. Tipiche delle case più date, proprio da quel foro, potrebbe entrare dell’aria e spesso ci se ne accorge nel momento in cui si procede a chiudere le serrande durante le ore serali.

La risoluzione del problema è molto semplice, è sufficiente andare a smontare quella parte e quindi togliere il rocchetto di nastro e utilizzare della schiuma poliuretana espansa. Andando a riempire completamente tutto il foro, lasciando solo lo spazio per il rocchetto di corda da inserire nuovamente all’interno, è possibile eliminare buona parte degli spifferi che interessano la nostra abitazione.