Bollette luce e gas, l’aumento è da capogiro: perdi mezzo stipendio per pagarti il caro utenze | Ti vogliono vampirizzare il conto corrente

Un aumento che manda letteralmente fuori di testa quello che riguarda luce e gas, mezzo stipendio solo per pagare le utenze.

Sembra che questo 2025 sia iniziato come un vero e proprio incubo per tante famiglie italiane. La notizia che sta sconvolgendo tutti i cittadini è quella di un aumento considerevole del costo dell’energia.

Le bollette sia della luce che del gas stanno subendo un’impennata che mai si era vista prima ed ora, i rincari sarebbero in grado addirittura di prosciugare tutti i risparmi che milioni di contribuenti hanno provveduto a maturare nel corso degli anni.

A lanciare l’allarme che manda nel panico moltissimi cittadini sono Assoutenti e Codacons, i quali indicano come una famiglia media, dovrà affrontare un incremento annuo mai visto prima d’ora.

Facile immaginare come tale aumento non lascerà indifferenti nelle famiglie italiane né tantomeno coloro che hanno delle attività, come quelle di ristorazione e di commercio. Le spese extra che sono legate all’energia probabilmente porteranno a un incremento generalizzato dei listini prezzi, come se non bastasse l’aumento subito fino a oggi.

Ma il peggio deve ancora arrivare

Studiando la situazione geopolitica e quella dei mercati dell’energia, la cosa che preoccupa maggiormente è che sembra che il peggio debba ancora arrivare. Quindi l’aumento considerevole già annunciato in precedenza, potrebbe essere addirittura maggiore.

Ovviamente nel corso dell’anno che ha appena iniziato saranno molti gli eventi che potranno incidere sui prezzi e questo mi preoccupa il governo italiano che sta cercando di andare in aiuto ai cittadini, che si trovano in enormi difficoltà. Una stanga che purtroppo sembra ormai essere del tutto inevitabile e sembra anche che potrebbe non essere l’unica di questo 2025.

Quanto spenderemo in più nel 2025?

A questo punto, l’unica cosa che è possibile fare è cercare di comprendere quanto sarà la spesa extra che dovremmo sostenere in questo anno. Una vera batosta quella che sta per calare sulle teste degli italiani, i incarichi sono stati stimati parlano di un esborso extra veramente importante. Si parla di importi che vanno dai 493 € all’anno per una famiglia composta da genitori e un figlio, fino a 671 € che sarà l’aumento destinata alle famiglie più numerose. Inoltre gli esperti avvertono che la spirale inflazionistica potrebbe anche peggiorare nei prossimi mesi, a preoccupare maggiormente il gas per via di tutti gli affari geopolitici che si stanno verificando proprio in queste settimane.

Una situazione che sta destando non poca preoccupazione non solo nelle famiglie, ma anche all’interno del governo, che sta valutando degli interventi concreti come il taglio dell’Iva per quello che riguarda le forniture di luce e gas.sembra che il problema principale sia la speculazione sui mercati energetici, che potrebbe arricchire pochi soggetti a discapito dei milioni di contribuenti.