Intervista di lavoro: prego, si sieda le abbiamo portato anche un bicchiere d’acqua | Il nuovo test attitudinale inizia così

Nuovo test attitudinale per coloro che affronteranno un’intervista di lavoro. Ti porgono un bicchiere d’acqua ed ecco cosa succede.

I nostri cari lettori sicuramente si saranno sottoposti a almeno una volta nella loro vita, a un colloquio di lavoro. Una semplice intervista, che diventa il primo approccio per poter ottenere un’occupazione. Durante un semplice colloquio, i responsabili della gestione del personale dell’azienda, entrano per la prima volta in contatto con il candidato.

Quella che spesso si respira, soprattutto da parte del soggetto che sta cercando lavoro, è una sensazione di ansia e preoccupazione. Soprattutto se il lavoro è quello che si aspetta da una vita, la paura di non essere scelti per l’occupazione di uno specifico posto, può diventare veramente frustrante.

Il vero problema è che lo stato d’animo del candidato, va ad influenzare sull’intera intervista.per questo motivo occorre arrivare preparati e per questo non basta solo essere in possesso del proprio curriculum, per mostrare le proprie capacità, è importante anche riuscire ad adottare un comportamento che sia quello giusto.

Spesso si arriva al colloquio e l’interlocutore offre qualcosa da bere, il nuovo test attitudinale potrebbe rischiarti il posto di lavoro.

Intervista di lavoro: a parlare sono gli esperti

Anche il semplice colloquio di lavoro, viene considerato come un’interazione sociale. Questo vuol dire che alcuni esperti di comunicazione hanno voluto porre attenzione proprio su questo momento particolare della vita di ogni lavoratore. Ad occuparsene in particolare sarebbe stato Scott Steinberg, esperto di etichetta professionale e autore di The Business Etiquette Bible, il quale indica con precisione quali sono i comportamenti da adottare e quelli invece da evitare.

In particolare, ci si sofferma sull’offerta di un bicchiere d’acqua durante il colloquio di lavoro. La risposta corretta da dare è solo una, e soprattutto occorre evitare di mettere in atto invece, comportamenti che potrebbero mettere a disagio colui che sta esaminando il candidato.

Ecco la risposta corretta a questo piccolo test

Se durante un colloquio di lavoro ci viene offerto un bicchiere d’acqua, la cosa corretta da fare è quella di accettare. Un modo che mette a proprio agio tutti coloro che sono coinvolti nel colloquio di lavoro, sciogliere possibili ostilità e riesce a creare un clima disteso.rifiutare l’offerta di un bicchiere d’acqua, potrebbe invece essere controproducente, in quanto si dimostra di non avere fiducia nel proprio interlocutore.

Allo stesso modo è sbagliato chiedere un bicchiere d’acqua se non viene offerto, perché se il nostro interlocutore non ne ha a disposizione, potrebbe sentirsi a disagio. Nel momento in cui si ha il proprio bicchiere d’acqua è possibile fare piccoli sorsi, appunto per creare delle piccole pause nell’intervista. Ovviamente il bicchiere non deve essere finito tutto, ma basta utilizzarlo al bisogno.