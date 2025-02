Poste, arriva lo ‘sconto bollettini’: da ora li paghi la metà | Bisogna solo presentarsi col documento di identità

Ti basta il documento di identità per riuscire ad ottenere lo sconto sui bollettini postali, adesso li paghi solo la metà.

Nonostante la tecnologia abbia invaso tutti gli aspetti della nostra vita, sono ancora tanti i motivi per cui ci si reca alle Poste. Lo sappiamo bene che sono molti coloro che preferirebbero farne a meno, ore e ore di fila solo per pagare un bollettino, senza considerare poi, che nella maggior parte dei casi si ci reca agli uffici per provvedere ai pagamenti.

Ma come si dice? Quando il dovere chiama… Quindi quotidianamente ci si reca presso le sedi postali che sono presenti sul territorio.

Come se non bastasse il dover provvedere ai pagamenti, ci mette lo zampino anche il costo delle operazioni, che come è semplice immaginare, negli ultimi anni è aumentato in maniera spropositato. Ma finalmente arriva una buona notizia e da questo momento sarebbe possibile risparmiare.

In che modo si possono tagliare le spese? Molto semplice, con il nuovissimo sconto sui bollettini postali.

Poste italiane: i costi sono sempre più elevati

La tendenza è quella solita, ovvero un aumento dei costi che i cittadini devono pagare. Purtroppo esattamente come l’inflazione colpisce i beni di prima necessità, essa si presenta anche sui servizi, come, appunto, i bollettini postali. In media per pagare una bolletta o un qualsiasi altro bollettino, si pagano 2,50 euro di commissioni, un importo che per quanto possa sembrare minimo, si rivela piuttosto pressante, soprattutto se i bollettini da pagare sono veramente tanti.

Questo è il motivo per cui avere la possibilità di risparmiare si rivela veramente molto importante. Si è quindi pensato alla possibilità di tagliare i costi, che potranno sfruttare alcuni cittadini in particolare. Ancora una volta si decide di andare incontro a quella che è una delle fasce più in difficoltà della popolazione.

Poste Italiane ecco lo sconto per semplificare le operazioni

Per riuscire a semplificare le operazioni che si svolgono allo sportello, è stato deciso di applicare uno sconto sul pagamento dei bollettini postali. Quindi tutti coloro che hanno superato i 70 anni di età, potranno procedere con il pagamento di una commissione scontata del 50%.

Quello che bisogna fare è semplicemente presentare il proprio documento di identità allo sportello nel momento in cui si compie l’operazione. Un risparmio che anche se minimo, può giovare notevolmente sul bilancio generale delle famiglie, meglio non dimenticare di richiederlo.