Olio extravergine di oliva, compra solo quello con questa dicitura in etichetta | Tutti gli altri sono una porcheria

Se devi acquistare dell’olio EVO, allora non dimenticarti di controllare che ci sia questa dicitura sull’etichetta, tutti gli altri sono di scarsa qualità.

L’olio di oliva è il condimento maggiormente utilizzato nelle cucine italiane. Lui che è indispensabile per insaporire i piatti e che al tempo stesso sa essere anche di grande aiuto per il benessere del nostro organismo. Lo chiama oro verde, per via del suo valore e si tratta di uno dei prodotti di maggiore spicco della produzione italiana.

Alimento simbolo della nostra dieta, è ovviamente molto apprezzato, ma al tempo stesso anche altrettanto criticato, perchè ritenuto calorico, perchè lo si crede in grado di influire il livello di colesterolo nel sangue.

Non sono rare le volte in cui ci si chiede se effettivamente tale alimento sia veramente benefico, ma spesso quello che si dovrebbe fare è semplicemente scegliere un prodotto che sia di qualità elevata. Come lo si sceglie? Imparando a leggere l’etichetta nella maniera più corretta.

Ecco allora cosa ci dovrebbe essere scritto, se si vuole acquistare un prodotto di qualità elevata.

L’importanza dell’olio di oliva

L’olio d’oliva è per noi veramente indispensabile, estremamente rinomato per via delle straordinarie proprietà nutrizionali, esso non pò mancare nella nostra dieta quotidiana, innanzitutto perchè è ricco di grassi monoinsaturi, in grado di favorire la salute cardiovascolare e mantenere un peso equilibrato, ricco di vitamine, soprattutto E e K, indispensabili per la salute sia della pelle che delle ossa. Al suo interno ci sono numerosi e potenti antiossidanti, in grado di aiutare nella prevenzione delle malattie croniche, anche se utilizzato ad alte temperature, è in grado si resistere con le sue proprietà inalterate.

Se credi che tutto questo non sia sufficiente, sappi che l’olio di oliva ha anche moltissimi utilizzi cosmetici, c’è chi lo utilizza per detergere la pelle, per impacchi ai capelli e molto altro ancora.

Leggere bene l’etichetta è veramente importante

Quello che risulta essere importante, nel momento in cui si acquista dell’olio extravergine di oliva, è saper leggere attentamente l’etichetta, la sua composizione ci permette di comprendere quale sia la qualità del prodotto che si acquista. Ricco di antiossidanti, al suo interno si trovano vitamina E e polifenoli, importanti per prevenire l’ossidazione dei tessuti. Nel momento dell’acquisto è importante controllare che vi sia scritto “olio extravergine di oliva”, dicitura che ci indica che è stato ottenuto attraverso dei processi meccanici, senza sostanze chimiche.

Inoltre controllare che effettivamente vi sia l’indicazione di 100% italiano, preferire un olio di produzione giovane e venduto in bottiglie di vetro, in grado di proteggerlo da luce e aria.