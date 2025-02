Glicemia alta addio: azzera gli zuccheri nel sangue mangiando pane | La diabetologa mi ha dato una dritta pazzesca

Finalmente è possibile dire addio alla glicemia alta, azzerando gli zuccheri nel sangue mangiando il pane. Lo dice la diabetologa.

Avere livelli elevati di zucchero nel sangue, si traduce in un serio rischio per la salute. Il primo tra i rischi è quello di sviluppare una delle patologie più pericolose in assoluto, ovvero il diabete di tipo 2, una patologia che si manifesta quando, appunto, nel sangue vi è una quantità eccessiva di zuccheri.

Per poterne uscire o comunque, per evitare rilevanti problematiche quello che in genere viene consigliato è di associare una dieta povera di zuccheri, con l’assunzione di specifici medicinali. Purtroppo le diete squilibrate che molti di noi seguono, espone maggiormente al rischio di manifestare diabete.

Questo è il motivo per cui occorre conoscere quelli che sono alcuni comportamenti preventivi che possono permettere di evitare la patologia e tutte le sue complicanze.

Nelle diete povere di sodio uno degli alimenti che viene spesso eliminato è il pane, ma un’esperta diabetologa ci spiega che si può consumare pane ed evitare che il livello si zucchero nel sangue aumenti.

Diabete e alimentazione

Il diabete più comune in Italia è quello di Tipo 2, allo stesso tempo è anche il più pericoloso, quello che richiede un intervento specifico al fine di evitare che la situazione in una qualche misura di aggravi. Il diabete va ad incidere notevolmente sulla qualità della vita dell’individuo e per questo motivo, riuscire a evitare la sua comparsa si rivela essere veramente molto importante. In genere sono fattori di rischio, la familiarità e uno stile di vita poco sano, elementi che possono portare all’insorgere della patologia.

Quindi adottare una dieta che sia consona all’abbattimento della presenza dello zucchero nel sangue è indispensabile, se si vuole ridurre al massimo quello che è il rischio di problematiche di salute importanti.

Pane e pasta non sono i peggiori nemici

In genere gli esperti decidono di togliere pane e pasta dalla dieta di coloro che soffrono di glicemia alta, ma la realtà è che si tratta di una scelta che potrebbe essere sbagliata. Infatti il pane può essere consumato se si scelgono farine integrali, infatti esse sono in grado di aiutare nel processo di abbattimento del livello della glicemia e questo succede grazie a quello che è il quantitativo di fibre in esso presenti. Infatti esse sono in grado di ridurre i livelli di zucchero che sono presenti nel sangue e quindi rallentare l’assorbimento del glucosio.

Inoltre essendo in grado di migliorare i batteri intestinali evita picchi insulinici per via della sua capacità di creare un senso di sazietà. Quindi nel caso in cui si soffra di diabete, la scelta migliore è quella di optare per farine integrali, con un basso quantitativo di carboidrati.