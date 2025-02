Ancora disagi per i trasporti: lo sciopero immobilizza la Lombardia. A rischio anche i viaggi in aereo

Lo sciopero dei trasporti continua a causare problemi: circolazione ferroviaria bloccata in Lombardia e disagi anche per gli aeroporti

Uno sciopero indetto dal sindacato Orsa sta bloccando la Lombardia e Milano. Sulla circolazione ferroviaria, sono previsti ritardi tra i dieci e gli ottanta minuti oltre ai treni cancellati a causa dello sciopero dei lavoratori di Trenord. Lo sciopero è cominciato nella notte di mercoledì 5 febbraio, alle 3, e durerà fino alle due di notte di giovedì 6 febbraio.

Superfluo dire che questa mobilitazione sta causando non pochi disagi al trasporto ferroviario e anche aereo: alla stazione Garibaldi di Milano sono stati cancellati oltre trenta treni mentre a Bergamo e Varese, dopo le 8.30 della mattina, sono stati soppressi diversi treni.

Nonostante lo sciopero ci sono comunque alcune fasce garantite da Trenord: i treni partiti alle 6 e con arrivo alle 9 hanno effettuato regolarmente il loro viaggio e partiranno anche quelli dalle 18 e con arrivo previsto alle 21. Per conoscere l’elenco completo dei treni garantiti e conoscere tutti gli aggiornamenti è consigliabile consultare il sito dell’azienda.

Come detto, nello sciopero sono coinvolti anche gli aeroporti: a incrociare le braccia sono i dipendenti di Sea Prime all’aeroporto di Milano Linate per 4 ore, dalle 12 alle 16. Altro sciopero quello proclamato dai sindacati Flai Trasporti e Servii e Usb Lavoro Privato che durerà 24 ore e, per quanto riguarda la Lombardia, interesserà Airport Handling (Milano Linate e Malpensa); Aviapartner ( presente sia Linate che a Malpensa), BGY International Services (Bergamo), SPD (Linate), Swissport (a Linate).

I motivi dello sciopero

Il sindacato Orsa Ferrovie, che ha indetto lo sciopero, ha indicato tra i motivi della mobilitazione l’indisponibilità della “Società Trenord” di trovare soluzione alle criticità “da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici”.

Lo sciopero, come riporta Osa ha “paralizzato il servizio ferroviario regionale con centinaia di convogli fermi e ripercussioni pesanti sulla mobilità regionale, come si evince dai vari tabelloni delle stazioni ferroviarie e di un’adesione massiccia in tutti i settori aziendali”.

I collegamenti con Malpensa

In caso di cancellazione dei treni, per garantire i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa è presente un servizio bus senza fermate intermedie che collega Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto. Un altro servizio sostitutivo viaggia invece tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

L’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha garantito i voli su due fasce orarie protette, quella che va dalle 7 alle 10 e quella che va dalle 18 alle 21 ma anche in questo caso è consigliabile verificare lo stato del proprio volo sui siti delle compagnie aeree.