Ispettorato del lavoro fissa la retribuzione oraria a 10€ | Se non ti hanno pagato il giusto devono assumerti a tempo indeterminato

L’ispettorato del lavoro ha deciso, la retribuzione oraria minima deve essere di 10 euro, se non è così, ti devono assumere proprio subito.

Guardando in maniera approfondita il mondo del lavoro, ci si accorge che sono veramente tante le situazioni in cui i lavoratori accettano dei lavori sottopagati. I professionisti che maggiormente cadono in questa trappola sono i lavorati occasionali che spesso, pur di guadagnare un po’ di più, accettano delle mansioni che prevedono compensi al di sotto di quella che è la soglia minima,

Quello che in pochi sanno è che, se si è accettato un contratto di lavoro occasionale è possibile che ci sia stata un’errata classificazione del rapporto di lavoro e al momento si sta ricevendo una paga molto al di sotto di quello che dovrebbe essere il pagamento corretto.

Ma grazie alla decisione dell’Ispettorato del Lavoro, ci potrebbe essere l’occasione per riuscire a vedere il proprio impegno ripagato nella maniera corretta.

Non si esclude che, andando in fondo a tali elementi si possa addirittura scoprire che si può avere accesso a un contratto a tempo indeterminato, ma non lo si sapeva ancora.

Lavoro occasionale o rapporto subordinato? La differenza cambia tutto

Secondo l’articolo del Codice Civile 2222, il lavoro autonomo occasionale deve essere saltuario e privo di qualsiasi vincolo di subordinazione. Quindi chi lavora in maniera occasionale, deve avere la possibilità di organizzare la propria attività in maniera completamente autonoma, senza nessuno che organizzi l’attività per lui. Ma ci sono alcune aziende che si avvalgono in maniera completamente sbagliata del contratto occasionale al fine di evitare di assumere un lavoratore con un contratto regolare, che ovviamente, sarebbe molto più dispendioso.

Proprio per questo motivo, l’Ispettorato del lavoro ha deciso che era il momenti di intervenire al fine di riconoscere il rapporto di subordinazione, dando l’obbligo al datore di lavoro di andare a regolarizzare la posizione del lavoratore che non vede rispettati i suoi diritti.

Cosa cambia con la nuova decisione dell’Ispettorato del Lavoro?

L’Ispettorato del Lavoro ha deciso di intervenire in maniera piuttosto decisa su quello che è il compenso minimo dei lavoratori occasionali, fissando la soglia a 10 euro all’ora. Se un lavoratore riceve un compenso inferiore, il datore è chiamato a regolarizzare il rapporto, proponendo un contratto a tempo indeterminato, una misura che sta cercando di contrastare quello che possiamo definire come un vero e proprio abuso di contratti occasionali. Nel caso in cui si sia lavorato in passato con un contratto occasionale, con paga inferiore a tale importo, si potrebbe avere diritto a un risarcimento, ma ovviamente, occorre accertamento da parte dell’ispettorato.

Quindi nel caso in cui si crede di essere stati vittime di un trattamento di questo genere, è il momento di segnalare l’accaduto e l’ispettorato del Lavoro valuterà la situazione. Si tratta di una novità che si rivela essere un passo molto importante per la tutela dei lavoratori.