Arriva la deroga per le bollette della luce riservata ai vulnerabili: ecco come fare per beneficiare del meccanismo temporaneo

In arrivo la deroga temporanea sulle bollette della luce riservata ai clienti vulnerabili: ecco come fare per accedere al servizio

L’Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, ha approvato i criteri stabiliti dalla Legge sulla concorrenza – accolta lo scorso dicembre – grazie ai quali gli utenti vulnerabili – o chi lo diventerà entro il 30 giugno 2025 – avranno la possibilità di chiedere all’esercente competente nell’area in cui hanno registrato il contatore, di essere forniti dal meccanismo temporaneo per favorire la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico.

Come riporta il sito dell’Arera, sono considerati vulnerabili i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: hanno un’età superiore a 75 anni; versano in condizioni economicamente svantaggiate (per esempio, percepiscono un bonus), presso l’utenza viene utilizzata un’apparecchiatura medicale salvavita alimentata dall’energia elettrica; sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92; l’utenza serve una abitazione di emergenza a seguito di eventi calamitosi; l’utenza si trova in un’isola minore non interconnessa.

Il cliente vulnerabile può scegliere in ogni momento un’offerta del mercato libero con qualunque venditore oppure, richiedere di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità (Servizio di maggior tutela) dall’impresa competente per territorio.

Per permettere a tali clienti di esercitare questa opzione, la richiesta deve essere trasmessa attraverso i canali indicati dall’esercente (tra cui almeno un canale telefonico, un canale digitale e, ove disponibile, lo sportello fisico). Quanto alla data, farà fede quella di invio della richiesta formulata dal cliente e resta inoltre in capo all’esercente del servizio l’onere di mantenere traccia delle richieste del cliente finale.

I provvedimenti dell’Arera

Lo schema di provvedimento approvato dall’Arera prevede diverse iniziative che hanno lo scopo di informare, in tempi brevi, i clienti dalla legge sulla concorrenza. I siti internet degli esercenti devono indicare, con adeguata evidenza ed entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento dell’Authority, le modalità e i canali con cui chiedere informazioni in merito all’accesso al Servizio a Tutele Graduali.

Gli esercenti del Stg sono inoltre obbligati a interrompere temporaneamente le richieste di risoluzione contrattuale verso i clienti che diventeranno vulnerabili fino al 30 giugno, in modo tale da evitare che coloro che acquisiscono il requisito di vulnerabilità tra gennaio e giugno 2025 siano spostati nel servizio di maggior tutela e non possano così continuare a usufruire delle condizioni del Stg.

Pubblicate le modalità operative per richiedere l’accesso al Servizio a #TuteleGraduali per l’elettricità: entro il 30 giugno 2025, tutti i #clientivulnerabili possono rivolgersi all’esercente del servizio competente nella propria area territoriale. Leggi il comunicato:… pic.twitter.com/MFsMZsnspQ — ARERA (@ARERA_it) January 22, 2025

Quali documenti occorrono

Per finalizzare la richiesta, gli operatori dovranno precisare la documentazione necessaria per chiedere l’accesso al servizio nonché i moduli che attestino la vulnerabilità del cliente.

Dovranno essere poi indicati i riferimenti al sito internet e al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla pagina del sito internet della stessa Autorità in cui il cliente può trovare ogni informazione utile sul tema.