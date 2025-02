‘Cerchiamo nuovi talenti’: la società leader in Italia cerca dipendenti | Affrettati prima che si prendano il tuo posto

Una società leader nel nostro paese ricerca nuovi dipendenti, nuovi talenti. Bisogna fare presto, però, prima che i posti finiscano.

Non ci sono solo i Bandi di Concorso Pubblici a fare leccare i baffi ai cittadini italiani quest’anno. Certo, è vero, sono tanti già quelli pubblicati e ne arriveranno altri in numero eccezionale. Si parla, infatti, come già accennato in precedenza, di ben oltre 20 mila nuovi posti di lavoro ed i nuovi assunti andranno a colmare le lacune di personale esistenti nella Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, ci sono anche tantissime aziende private che si stanno muovendo, ed anche in fretta, per fare sì che si possa assumere nuovo personale per migliorare la qualità dei servizi offerti da queste ultime. Pensiamo, ad esempio, a Poste Italiane. Questa è una delle aziende maggiormente conosciute nel nostro paese e di cui gli italiani si fidano tantissimo.

In questo caso, si parla di ben 7500 tra nuove assunzioni e stabilizzazioni del personale già assunto a tempo indeterminato. La carrellata di opportunità lavorative continua con Italo Treno e Trenitalia che assumono personale di bordo. Inoltre, ci sono anche Sisal e Synlab che hanno necessità di nuovi dipendenti. Insomma, il periodo è davvero molto propizio.

Ora, poi, è giunta una notizia davvero importante; si tratta di un’occasione da cogliere assolutamente al volo da parte di chi è alla ricerca di un lavoro, sia per chi ha necessità di trovarne uno nuovo sia per quanti sono alla ricerca del proprio primo impiego. Un’azienda, leader in Italia nel proprio settore, ha avviato una maxi procedura di selezione.

SACMI assume talenti: occasione di lavoro lampo

SACMI, in realtà non è conosciuta solo in Italia, ma si tratta di un’azienda conosciuta un po’ in tutto il mondo. Infatti, è una multinazionale con oltre cento anni di esperienza sulle spalle. È stata fondata nel lontano 1919 a Imola e, nel tempo, ha saputo farsi conoscere ed apprezzare in maniera notevole. Pensate che ha filiali in numerosissimi paesi.

Per la precisione in ben 28 nazioni in tutto il mondo, dalla Germania al Brasile, passando per la Russia, il Messico, Singapore e tantissimi altri. Si occupa della produzione di macchinari ed impianti per industrie ceramiche, di plastica, di alimenti, di bevande, di packaging. Insomma, qualsiasi azienda o industria può affidarsi alla SACMI, Società Anonima Cooperativa Meccanici Imola. Scopriamo tutte le occasioni di lavoro.

Tanti posti di lavoro alla SACMI: ecco come candidarsi

Prima di scoprire quali sono le posizioni lavorative aperte, ebbene sapere che si ricerca personale per le sedie in Lombardia, Piemonte e, ovviamente, Emilia-Romagna. Servono figure come operai, tecnici e impiegati di back office. Requisito Comune a quasi tutti i profili è il Diploma e, in alcuni casi, anche esperienza pregressa nella mansione da svolgere. Per i ruoli di disegnatori, progettisti ed ingegneri, è richiesta la Laurea.

Per candidarsi ad una o più di queste posizioni aperte, basterà collegarsi al sito web aziendale, nella sezione relativa alle posizioni aperte e seguire la procedura guidata per quella prescelta. Infine, è bene sapere che ci sono selezioni aperte anche alle categorie protette. Ovviamente, in questo caso, c’è necessità di essere iscritti al collocamento mirato.