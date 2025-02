Auto, togli i graffi dalla carrozzeria in 5 minuti: puoi dire addio al meccanico e tenerti tutti i tuoi soldi

Se hai dei graffi sulla carrozzeria della tua automobile, ti bastano 5 minuti, non devi più dare nemmeno un euro al tuo meccanico.

Ammettiamolo, può capitare veramente a chiunque di graffiare l’auto o di trovare una brutta sorpresa di ritorno al parcheggio. Rovinare la carrozzeria della propria vettura, non è certo qualcosa di piacevole, ma lo è ancora meno pagare il conto del carrozziere che, con la sua preparazione interviene sulla vettura per ridarle bellezza.

Ci sono alcuni interventi che richiedono una spesa non indifferente. Ovviamente il carrozziere a cui ci si rivolge chiede un corrispettivo per il suo impegno e questo si traduce in un conto piuttosto salato.

La buona notizia è che per coloro che amano il fai da te, c’è la possibilità di poter intervenire su questi graffi, in maniera completamente autonoma.

Solo 5 minuti di tempo ed ecco che finalmente la tua automobile torna proprio come prima.

Riparazione auto: occorre pazienza e manualità

Se si vuole intervenire in piena autonomia sulla propria vettura, al fine di togliere tutti i graffi, è possibile, ma è importante però avere molta pazienza e comunque anche un po’ di manualità. In commercio ci sono una serie di prodotti che permettono di intervenire sulla propria carrozzeria in maniera anche piuttosto semplice. Quindi anche chi non ha mai provveduto a svolgere lavori di questo genere, riesce in maniera molto facile a sistemare quel graffio che proprio non si vuole più vedere sulla carrozzeria.

Si tratta semplicemente di un modo efficace di prendersi cura della propria automobile, mantenerne intatte le caratteristiche estetiche, permette di preservarne anche il valore, anche nell’ottica di un’eventuale vendita futura. Insomma un lavoro che offre la possibilità di riparare a quello che è stato un piccolo incidente, senza dover faticare troppo.

Ecco come intervenire efficacemente

A questo punto è ormai alta la curiosità nei confronti di come sia possibile intervenire sui graffi, soprattutto se superficiali. Il primo passo da fare è lavare la vettura con del sapone neutro, al fine di togliere la polvere dalla carrozzeria. Il secondo step è l’esame del graffio, che risulterà essere più semplice nel caso in cui sia superficiale, più difficile se la problematica è profonda. Nel secondo caso, esistono dei kit specifici, che sono molto efficaci, ma potrebbero risultare più difficili da utilizzare.

Quindi ecco il momento della pasta abrasiva, che permette di pianeggiare il graffio, prima di applicare il kit di vernice per i ritocchi, per il quale occorre rivolgersi a professionisti specifici. Infine lavaggio e lucidatura e la vettura tornerà perfetta.