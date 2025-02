Calamite, toglile immediatamente dal frigo: se ce l’hai attaccate stai sbagliando di grosso

Se hai le calamite attaccate sul frigo, faresti meglio a toglierle immediatamente. Stai commettendo un errore enorme: rischi grosso.

Il primo brevetto di un frigorifero arrivò nel lontano 1851, ma, nel nostro Paese, c’è stato bisogno di attendere quasi un secolo prima di vedere i primi esemplari invadere le abitazioni delle famiglie italiane. In questi lasso di tempo, i frigoriferi hanno fatto la loro comparsa nel mondo, ma è stato il secondo dopoguerra a sancire la loro consacrazione.

Ora, nessuno più riuscirebbe a fare a meno di questo grande elettrodomestico, fondamentale per la conservazione del cibo ed anche delle pietanze già cotte. Grazie ad esso, non c’è più alcuno spreco alimentare e, soprattutto, non ci sono conseguenze nefaste per la salute. Certo, si tratta comunque di un dispositivo assai energivoro ed i suoi consumi, in specialmente modo in questo periodo, si fanno sentire e come.

Come ben sapete, infatti, i costi dell’energia elettrica sono aumentati a dismisura e ne sono stati annunciati altri a breve. Per questo motivo, sono molti i cittadini che vanno alla ricerca di escamotage per tenere bassi i costi in bolletta. Tuttavia, si farebbe meglio anche ad evitare alcuni comportamenti che possono rivelarsi dei veri e propri errori madornali.

Ebbene sì, avete capito benissimo, e, in alcuni casi, si rischia veramente grosso. Uno di questi riguarda un’abitudine che in molti hanno da un po’ di tempo: attaccare le calamite allo sportello del frigorifero o anche sulle sue pareti laterali esterne. Non c’è nulla di più sbagliato e, se anche voi siete soliti farlo, vi invitiamo a rimuoverle immediatamente. Non si tratta di un’idea strampalata, ma ci sono motivazioni oggettive a riguardo.

Calamite sul frigo: toglile prima che sia troppo tardi

Le calamite, in particolar modo quelle che raffigurano città, luoghi iconici di queste, sono sempre esistite. Prima, però, le si attaccava dovunque ci fosse del materiale idoneo. Ora, invece, si è soliti metterle sul frigorifero. Ogni qualvolta ne arriva una nuova, dopo un viaggio, un matrimonio, ad esempio, il primo posto che si pensa possa ospitare è il frigorifero.

Si attaccano dovunque ci sia un po’ di spazio libero e si finisce, addirittura, col coprirlo totalmente. In pratica, a volte, non si sa più nemmeno di che colore sia. Si pensa, così, di renderlo più carino, più divertente ed invece si commetto un grosso errore che può portare a sperimentare conseguenze davvero nefaste.

Togli le calamite: danni enormi al frigorifero

Il frigorifero, secondo quanto sostenuto da esperti del settore, finisce col risentire molto della presenza di queste calamite. È vero che abbelliscono e danno un tocco personale all’elettrodomestico, rendendolo anche più allegro, ma, purtroppo, ci sono conseguenze inimmaginabili prima d’ora. Ebbene sì, avete capito benissimo. Tutto dipende dal materiale di cui sono fatte.

Innanzitutto, interferisce sia con il sistema interno di raffreddamento sia con quello che va a regolare la temperatura. Inoltre, ci sono anche altre componenti che vengono danneggiate a cause delle calamite che sembrano tanto carine ed innocue. Pensiamo, ad esempio, ai circuiti elettronici, ma anche ai sigilli delle porte. Insomma, toglietele subito, altrimenti questa vostra passione potrebbe costarvi carissimo.