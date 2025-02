Frappe di Carnevale, in questo posto fanno file chilometriche per comprarle: ci vengono da tutta Italia

In questo posto vengono da tutta l’Italia per mangiare le frappe di Carnevale, qui le file sono veramente chilometriche.

Proprio in questi giorni è iniziato il lungo periodo del Carnevale. Una festa a dir poco particolare, folkloristica, amata tanto dai grandi quanto dai bambini. Quello che piace è il clima festoso, la voglia di divertirsi, ma anche il desiderio di essere qualcun altro.

Sotto la maschera, infatti, ognuno può essere chi vuole. Ogni anno si aspettano questi giorni proprio per poter uscire dalla solita monotonia quotidiana, per scendere in piazza e divertirsi finalmente.

Le strade si colorano di coriandoli e stelle filanti, e in alcune città le maschere sono delle vere e proprie opere d’arte. Basti pensare a Venezia o a Napoli. Le pasticcerie, poi, si riempiono di tutti i dolci tipici del periodo.

Tra le tante ricette, ci sarebbe un posto che prepara le frappe migliori in assoluto, ecco dove andare.

Le frappe più buone di tutta l’Italia

Le frappe, insieme alle castagnole, sono le vere protagoniste di questo periodo dell’anno. Ogni Regione e città ne offre una sua particolare versione, sempre buonissima. Si tratta di dolci veramente semplici da preparare: pochi ingredienti e un po’ di manualità, questo è tutto quello che serve. Nella loro semplicità, però, nascondono non poche insidie, e impararli a farle magistralmente in casa sembra essere quasi impossibile.

Ma c’è un luogo in cui, sin dal primo assaggio, si comprende subito quanto siano buoni questi dolci carnevaleschi. La voce secondo la quale siano i più buoni d’Italia si è diffusa velocemente, e come dargli torto? Chi ha assaggiato queste frappe non le dimentica.

Per mangiare le migliori, devi andare proprio in questo posto

Le migliore frappe e castagnole le puoi mangiare solo nella Città Eterna. A dircelo è cibotoday.it, che ci indica la capitale come la patria di questi dolci di carnevale. Numerose le pasticcerie che ne preparano veramente di buonissime, che siano al forno o fritte.

Le più buone si possono mangiare all’Antico forno Roscioli, nel cuore del Rione Regola, secondo una tradizione che dura da 50 anni. Nero Vaniglia è invece la pasticceria di Giorgia Grillo e la Garbatella, pasticceria di Walter Musco, ti aspetta a Largo Bompiani, anche se occorre riconoscere che i prezzi non sono proprio popolari, considerando che si parla di 50 euro al kg.