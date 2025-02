Creme viso, basta sprecare soldi inutilmente: le migliori sono queste e costano una manciata di spiccioli

Inutile spendere i soldi in creme costose: le migliori costano un quarto e ti regalano una pelle tonica, compatta e levigata come il marmo.

Prendersi cura della propria pelle è davvero prioritario. Con il passare degli anni, infatti, se non si decide di utilizzare i prodotti giusti per la pelle, essa invecchia e perde la sua elasticità.

Il mercato della cosmetica ci mette a disposizione un gran numero di prodotti diversi, tra creme, sieri, scrub, detergenti e molto altro ancora. Il web e gli esperti di bellezza, inoltre, ci dicono che la pelle ha bisogno di moltissime attenzioni, di nutrimento, protezione e anche idratazione.

Basandosi proprio su questo, le aziende hanno elaborato alcuni prodotti che sono perfetti per la cura del proprio viso.

Cosa distingue quindi una crema dall’altra? Innanzitutto la composizione, ma anche il prezzo. Ci sono creme che arrivano a cifre veramente esorbitanti, eppure ne esistono anche di economiche ma altrettanto efficaci.

Crema viso: come scegliere la migliore

Come si sceglie la crema viso migliore? Spesso ci si basa sulle recensioni, su quelle che sono le opinioni degli altri utilizzatori. Ma siamo sicuri che sia veramente un metodo efficace al fine di riuscire ad acquistare il prodotto migliore? Innanzitutto, occorre conoscere la propria pelle: in genere, i prodotti di cosmetica si dividono in quelli per pelli grasse, secche, mature o miste. Pochi i fortunati che hanno una pelle “normale” e che quindi possono utilizzare prodotti senza un’indicazione specifica.

Le pelli grasse hanno bisogno di una pulizia profonda ma non aggressiva, quelle secche di extra idratazione e le pelli mature di un certo nutrimento che permetta loro di rimanere elastiche. Ovviamente, la crema viso costituisce solo uno step della skin care, ma quali sono i migliori prodotti che il mercato ci offre?

Le migliori creme viso del mercato, sono proprio loro

Le creme viso hanno il compito di nutrire, idratare, proteggere e rendere la pelle molto più tonica e compatta, e le migliori si distinguono per il loro contenuto, indicato nell’etichetta. Considerando l’ampio spettro di prodotti in commercio, Fanpage ci propone, proprio basandosi sull’INCI, una precisa classifica di quelli che sono i migliori prodotti del mercato.

Al primo posto Cetaphil, la più idratante, e a seguire Defence Hydractive di Bionike. Al terzo posto, PM Night Cream di Satin Naturel antirughe e, ai piedi del podio, Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris.