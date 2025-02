Addio all’amato bonus: migliaia di italiani devono salutarlo per sempre | Non si rinnova più

Milioni di italiani disperati, perché devono dire addio all’amato bonus che ormai non verrà mai più rinnovato, ecco quale.

Molti italiani, soprattutto negli ultimi anni, hanno potuto godere di importanti agevolazioni fiscali che hanno consentito loro di affrontare importanti spese senza intaccare il rispettivo budget familiare.

Nel corso della vita di ognuno di noi ci sono infatti imprevisti e spese da sostenere che non tutti si possono permettere, e i bonus che lo Stato ha messo a disposizione sono di grande aiuto.

Ma la legge di bilancio di questo nuovo anno ha riservato delle brutte sorprese agli italiani, che hanno dovuto dire addio a una serie di sostegni economici. Il compito del Governo è pur sempre quello di far quadrare i conti del nostro Paese, e considerando le difficoltà in cui tutti vivono, è semplice immaginare che alcune misure dovevano subire un taglio.

In particolare, c’è una misura che sembra proprio non verrà più rinnovata.

Il taglio dell’agevolazione e le conseguenze per i cittadini

Il Governo, quindi, ha deciso che era il momento di non rinnovare più l’agevolazione che aveva regalato una boccata d’aria a numerose famiglie. Negli anni scorsi, infatti, era stata registrata una vera e propria pioggia di domande. Probabilmente, anche per i prossimi mesi erano tanti coloro che pensavano di beneficiarne.

Il bonus di cui si sta parlando ha dato a molti cittadini la possibilità di affrontare un investimento importante in maniera più tranquilla, insomma a cuor leggero. Ma il mancato rinnovo ha mandato tutti nello sconforto. Quindi, se si vuole beneficiare della misura, occorre provvedere subito all’invio della richiesta, altrimenti si rischia di non fare più in tempo e di dover salutare definitivamente l’aiuto concesso.

Ecco quale bonus non sarà più disponibile

Il bonus di cui si sta parlando è il Bonus Verde, ovvero una detrazione fiscale del 36% per poter finanziare, almeno in un certa misura, la manutenzione di giardini, terrazzi e aree verdi. La misura è stata introdotta negli scorsi anni ed è stata veramente molto apprezzata per la riqualificazione delle aree verdi. Dal 2025, però, si dovrà dire addio alla misura.

Chi tra il 2020 e il 2024 ha svolto dei lavori di riqualifica, può ancora richiedere il bonus. La spesa massima detraibile è di 5 mila euro per immobile, con un massimo rimborso di 1.800 euro. Come per la maggior parte delle misure similari, è indispensabile che i pagamenti siano effettuati con metodi tracciabili, le ricevute devono essere confermate e la detrazione è fruibile in 10 quote annuali da riscuotere dopo la dichiarazione dei redditi. Coloro che ne vogliono ancora beneficiare e che sono intervenuti sulle loro aree verdi entro il 31 dicembre 2024, devono perciò provvedere velocemente a chiedere il rimborso prima che i rubinetti si chiudano definitivamente.