Il Ministero della Salute ha lanciato il richiamo massivo: questo prodotto non va consumato | Scaffali già svuotati

Richiamo massivo annunciato dal Ministero della Salute: un prodotto che non va assolutamente consumato se non si vuole rischiare grosso.

Svuotati tutti gli scaffali dei supermercati: trovare in vendita questo prodotto sarà a dir poco impossibile, a seguito del richiama annunciato dal Ministero della Salute. I controlli che sono stati portati a termine non hanno dato dei buoni risultati e, anzi, si è evidenziato come l’alimento potrebbe essere dannoso per il consumatore.

Si tratta di uno degli alimenti che non mancano quasi mai nel carrello della spesa degli italiani: è la base di molte preparazioni e fonte di numerosi benefici, eppure attualmente il suo consumo potrebbe essere potenzialmente pericoloso.

Il ritiro è stato massivo, con moltissimi scaffali vuoti nei supermercati. L’avviso ha quasi portato a una situazione surreale, che forse nessuno si sarebbe mai aspettato. L’allarme si rivolge a tutte le famiglie, che sono chiamate a restituire il prodotto acquistato per evitare rischi per la salute.

Ecco allora su cosa è ricaduta la misura utilizzata.

Il Ministero della Salute mette tutti in allerta

Il Ministero della Salute ha messo tutti in allerta. A richiamare il prodotto, questa volta, sarebbe stato lo stesso produttore che, in seguito a quelli che sono i controlli pre e post vendita, ha dichiarato alcuni lotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. E si tratta di un prodotto onnipresente nei carrelli italiani, indispensabile per di preparare piatti veramente golosi, che si tratti di dolci o di salati.

Il rischio era troppo elevato per lasciare il prodotto alla mercè dei consumatori. Sul richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute è possibile raccogliere tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Quello che in linea di massima si consiglia è di controllare bene i lotti e restituire il prodotto, nel caso in esso faccia parte di quelli contrassegnati.

Il prodotto ritirato dal commercio

Sono state ritirate dal commercio le uova fresche di categoria A a marchio Formenti. All’interno dell’allevamento dove si trovano le galline che le producono, infatti, ci sarebbe una vera e propria epidemia di salmonella. Sono state quindi ritirate 6 unità che appartengono ai lotti con scadenza tra l’8 gennaio e il 21 Gennaio.

Il lotto interessato dal ritiro è l’IT097001; chiunque ne fosse in possesso è pregato di procedere con a restituzione del prodotto presso il punto vendita di riferimento, al fine di essere rimborsato. Chi invece ha già consumato il prodotto deve prestare attenzione ad eventuali sintomi come problemi gastrointestinali, febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea.