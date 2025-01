Cerchiamo personale per Sanremo: la richiesta è last minute | Ti danno vitto e alloggio e 1000 €

Nuova opportunità di lavoro: la selezione è urgentissima. Chi viene assunto va a Sanremo e ha diritto a vitto, alloggio e 1000€ al mese.

Nell’ultimo periodo le occasioni di lavoro sono state davvero innumerevoli. Parliamo sia di Concorsi Pubblici che di selezione di personale da parte di aziende private. Chi era ed è ancora alla ricerca di un lavoro, che sia il primo della propria vita o l’ennesimo dopo altre esperienza, non ha altro da fare che candidarsi.

Pensiamo, ad esempio, ai tantissimi concorsi pubblici banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, sia quelle centrali che quelle periferiche. I posti sono tantissimi, e molti altri concorsi verranno banditi nel corso di quest’anno, per un totale di oltre 20.000 nuove opportunità di essere assunti a tempo indeterminato, sistemandosi così per la vita intera.

Inoltre, poi, sono sempre attive anche le aziende private che, come ogni mese, propongono sempre nuove selezioni di personale sia a tempo determinato, con finalità di assunzione a tempo indeterminato dopo un periodo di prova, sia a tempo indeterminato. Insomma, possiamo dire che c’é l’imbarazzo della scelta per tutti.

Ora, poi, proprio nel periodo in cui sta per iniziare il Festival della Canzone Italiana che si tiene a Sanremo, è arrivata un’occasione di lavoro imperdibile che fa guadagnare ben 1000€ al mese e offre anche vitto ed alloggio in maniera totalmente gratuita. Si tratta di assunzioni urgenti, last minute per cui bisogna sbrigarsi ad inviare la propria candidatura.

Ti assumono e vai a Sanremo: viaggio, alloggio e 1000€

Il Festival di Sanremo 2025 inizierà il prossimo 11 febbraio per concludersi pochi giorni dopo, precisamente sabato 15 febbraio 2025. Si tratta dell’edizione numero settantacinque, che sarà condotta da Carlo Conti e vedrà numerosissimi artisti sfidarsi sul palco dell’Hotel Ariston in una gara emozionante a suon di note musicali.

In questo contesto è stato da poco pubblicato un annuncio di lavoro davvero allettante che porterà i candidati selezionati a stare a contatto, per ben due giorni, con tutti gli artisti che prenderanno parte all’evento. La paga è di quelle importanti e, soprattutto, è tutto spesato: dal vitto all’alloggio, passando per il viaggio. Scopriamo cosa bisognerà fare e come è possibile candidarsi.

Assunzioni last minute per Sanremo

Il lavoro in questione è per veri appassionati e cultori della musica in generale. Questo è proprio il requisito principale per potersi candidare e restare per ben due giorni a Sanremo tra i migliori artisti in circolazione. A pubblicare l’annuncio è InfoJobs in collaborazione con Cult Pop, che è un web magazine per appassionati di musica.

Per candidarsi bisogna aver conseguito il Diploma di Maturità ed essere appassionati di musica. Si tratta di uno dei Cool Jobs che, di tanto in tanto, vengo proposti per far sì che possano emergere nuovi talenti grazie, in questo caso, ad un trampolino di lancio importante come il Festival di Sanremo. La paga, per soli due giorni di lavoro è di ben 1000€ netti, in più è garantito il viaggio e l’alloggio. Non si dovrà fare altro che incontrare e parlare sia con i cantanti in gara che con gli ospiti, e condividere feedback creando contenuti al Pop Lab.