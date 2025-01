Pensioni: ma quale Italia, questo è il Paese europeo dove si prende di meno | Una miseria è davvero riduttivo

Non è vero che in Italia ci sono le pensioni più basse d’Europa: il Paese in cui i pensionati prendono meno è un altro. È una vera miseria.

Molto spesso, tendiamo a lamentarci nel nostro Paese. Accade per tutto e in tutti i settori. Tuttavia, in alcuni casi, le lamentele e le proteste non sono pienamente giustificate. Poniamo il caso dei pensionati italiani che sostengono che i loro assegni mensili sono bassissimi, finanche tra i più bassi dell’Unione Europea.

Anzi, in alcuni casi, i cittadini in pensione pensano che siano proprio i più bassi in assoluto. In pratica, secondo questo assunto, bisognerebbe rivedere al rialzo gli assegni per poter permettere loro di vivere una vita maggiormente dignitosa.

Fin qui non possiamo dar torto loro dato che, purtroppo, il costo della vita è aumentato a dismisura, e il poter d’acquisto, a causa della crisi economica, di quella energetica e dell’inflazione altissima, si è ridotto al lumicino. Per questo motivo il Governo a provveduto a livellare gli assegni in base all’andamento dell’inflazione del 2024.

Tuttavia, dovete sapere che, nonostante sembrino le pensioni più basse in assoluto tra quelle erogate dai vari Paesi Europei, non lo sono. Ebbene sì, avete capito benissimo, esiste un Paese in cui gli anziani pensionati percepiscono una miseria vera e propria. Si tratta di uno Stato ben conosciuto da tutti.

Non è l’Italia il Paese con le pensioni più basse

Nonostante siano tanti i cittadini, pensionati e non, a ritenere che le pensioni in Italia siano una miseria, bisogna dire che c’è anche a chi va decisamente peggio. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché ci sono tantissimi Paesi in cui le pensioni sono ancora più basse e, tra questi, ne esiste uno in Europa che ha raggiunto il minimo storico.

Certo, la percezione di tutti si basa sulla capacità di acquisto ma, fatta questa premessa, scopriamo quali sono i Paesi in cui i pensionati hanno un trattamento peggiore rispetto a quelli italiani e, soprattutto, in quali si registrano le peggiori in assoluto.

In questo Paese le pensioni sono una miseria

Prima di scoprire quale sia il Paese peggiore in assoluto per i pensionati, bisogna fare alcune precisazioni. Innanzitutto, la media europea degli assegni pensionistici si attesta intorno ai 1294€, ben al di sotto di quella italiana che, invece, secondo alcuni studi, è di 1561€. Inoltre, dovete sapere che il nostro Paese si trova più in alto in classifica rispetto anche a Francia, Spagna e Germania.

In questi Paesi, rispettivamente, la media è di 1457€, 1450€ e 1440€. Insomma, possiamo dire che, tra i grandi Stati europei, l’Italia è quella che sta meglio. Il Paese in cui i pensionati, però, hanno un trattamento pensionistico da miseria è molto vicino all’Italia. Le sue coste si affacciano sull’Adriatico. Parliamo dell’Albania, in cui la media pensionistica è di 131€ al mese e risulta essere il fanalino di coda europeo.