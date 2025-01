“Tanti anni insieme e ancora non ci siamo”: Antonella Clerici rimproverata dallo chef di È sempre mezzogiorno | Non si è proprio risparmiato

Rimproverata dallo chef di È sempre mezzogiorno: brutta figura per Antonella Clerici che non ha potuto contenere l’imbarazzo per l’accaduto.

Brutta figura per Antonella Clerici, la regina di È sempre mezzogiorno: è stata ripresa dal suo chef, ma cosa è successo? La conduttrice di fiducia delle reti Rai è stata aspramente criticata in pubblico, e probabilmente non se lo aspettava nemmeno.

Lei è letteralmente una delle conduttrici di punta della pubblica emittente, soprattutto dopo il suo ritorno a seguito del periodo in cui era appena diventata mamma della sua Maelle.

Considerando le difficoltà che la Rai ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni per far risalire gli ascolti, poter contare su dei conduttori che hanno da sempre l’apprezzamento del pubblico, il ritorno di Antonella ha fatto registrare una ripresa al palinsesto mattutino della prima rete nazionale.

Ma tutto ciò non la salva da qualche piccolo scivolone: ecco cosa è successo.

Antonella Clerici: lo chef la riprende

Sappiamo quanto gli chef siano precisi, nonché quanto difendano le loro scuole di pensiero. I professionisti della cucina, d’altronde, hanno guadagnato un notevole successo grazie a tutti i programmi culinari che è possibile vedere in TV. Antonella Clerici è stata forse uno dei precursori al riguardo con la sua Prova del Cuoco, dove hanno trovato la notorietà professionisti come Simone Ruggiati e Bonci.

Il suo programma, come ha anche ribadito lei stessa, è nato dall’amore per i fornelli, ma anche per il mondo social. Una passione, questa, che dimostra condividendo momenti della sua vita quotidiana. Ma una ricetta ha recentemente seminato discordia nello studio del format, portando la conduttrice allo scontro con il fidato chef Giampiero Fava, e il siparietto tra i due ha regalato un sapore amaro alle sua amate puntarelle.

Antonella, questo non me lo dovevi fare

Sulla sua pagina social, in cui ammette di non saper cucinare, Antonella Clerici ha riferito di aver imparato a preparare ciò che le piace, come, appunto, le puntarelle. Ma ha commesso un errore, secondo il buon Giampiero Fava, che l’ha recentemente ripresa in diretta con un commento scherzoso: “Tanti anni insieme…. Ma ancora non ci siamo…“.

L’errore sarebbe insorto nell’aver messo la pasta di acciughe per condire le puntarelle, al posto delle acciughe salate, che sarebbero migliori.