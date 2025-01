Torna il Frecciarossa Parigi-Milano di Trenitalia France: i collegamenti ripartiranno il 1° aprile 2025

Dal 1°aprile si potrà raggiungere di nuovo Parigi in treno partendo da Milano: il collegamento era stato sospeso nel 2023 causa frana

Dal primo aprile sarà possibile nuovamente raggiungere Parigi in treno da Milano: verrà infatti ristabilito il collegamento Frecciarossa Parigi-Milano di Trenitalia France, società di Trenitalia, sospeso dal 27 agosto 2023 a causa di una maxi-frana nella valle della Maurienne cha aveva reso inagibile il traforo ferroviario del Frejus, tra il Piemonte e la Francia.

Il prossimo giugno, inoltre, verrà inaugurato il nuovo collegamento interno tra Parigi e Marsiglia con il treno di punta della flotta di Trenitalia. Entrambe le novità rientrano tra le azioni del piano strategico 2025-2029 del gruppo FS, che ha l’obiettivo di incrementare la propria presenza all’estero e che ha già tre miliardi di fatturato e 12mila dipendenti.

Come riporta Il Sole 24 Ore, il Gruppo FS opera già da tre anni nel mercato francese e punta a crescere: sono infatti oltre tre milioni i passeggeri trasportati da dicembre 2021 a oggi, con il 98% che si dichiara soddisfatto del viaggio e il 97% pronto a ripetere l’esperienza e a raccomandare Trenitalia ai propri conoscenti. Anche il collegamento Parigi-Lione piace molto ai viaggiatori, con un incremento del 40% tra il 2023 e il 2024.

Da Milano sarà possibile raggiungere Parigi con due collegamenti alle 6,25 e alle 15,53, mentre da Parigi si potrà arrivare nel capoluogo meneghino alle 7,30 e alle 15,20 con un tempo di percorrenza di sette ore circa. Tra Parigi e Milano il treno fermerà a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino, partendo da Parigi gare de Lyon e Milano Centrale.

Viaggiare con estremo comfort

Sul sito di Trenitalia.com si possono leggere i differenti quattro livelli di servizio che Frecciarossa offre: Executive Comfort Class, per un’esperienza di viaggio esclusiva; Business Comfort Class, l’opzione ideale per affari o per piacere; Standard Comfort Class, per il comfort dell’alta velocità a un prezzo contenuto e Sala Meeting, per lavorare in tranquillità.

Inoltre, i servizi Business e Standard hanno carrozze per tipologie diverse di viaggiatori: area Silenzio, per viaggiare in tranquillità e senza rumori e area Allegro per chi desidera approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari.

Il collegamento Parigi-Marsiglia

Come detto, un’altra importante novità per l’espansione di Trenitalia in Francia è rappresentata dal collegamento in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, che partirà dal 15 giugno 2015.

La durata del viaggio sarà di circa 3 ore e 20 minuti, con quattro corse giornaliere con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Previste le fermate intermedie di Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles.