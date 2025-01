Scioperi, venerdì 31 gennaio a rischio i mezzi di trasporto a Milano: tutto quello che c’è da sapere

Un altro venerdì nero per i cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto in Lombardia: ecco gli orari e i mezzi a rischio

Ci risiamo: venerdì 31 gennaio il sindacato Osr Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero, confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riguarderà la compagnia Movibus. La protesta durerà 24 ore e ha come obiettivo quello di porre l’attenzione su diverse problematiche lavorative e contrattuali.

USB Lavoro Privato denuncia infatti condizioni di lavoro ritenute insostenibili, rivendicando trattamenti contrattuali migliori e una maggiore sicurezza sul lavoro. Come si legge su MilanoToday, Movibus è una società con sede a San Vittore Olona, in provincia di Milano, e copre 25 autolinee interurbane, oltre a un servizio a chiamata.

La società in tutto comprende circa 900 fermate, diversi interscambi con il trasporto ferroviario (Magenta, Legnano, Parabiago, Vanzago, Rho, Vittuone, Castano Primo, Pregnana Milanese, Vanzaghello e Santo Stefano Ticino) e quattro con la metropolitana Atm (M1 Rho Fiera, M1 Molino Dorino, M1 Lampugnano, Cadorna M1 e M2). I Comuni serviti sul territorio sono in tutto 41, compresi geograficamente tra il fiume Ticino e l’autostrada dei Laghi: Legnano, Rho, Parabiago, Lainate, Magenta, Settimo Milanese, per un bacino di utenza di oltre 500mila abitanti, esclusa Milano.

Si intuisce dunque che, durante la giornata di venerdì 31 gennaio, le linee interurbane che collegano i comuni dell’hinterland milanese potrebbero subire cancellazioni o riduzioni, complicando o mettendo a rischio diversi spostamenti – specie quelli dei lavoratori o degli studenti pendolari. Non sono state ancora comunicate le fasce orarie e i mezzi garantiti durante la giornata di stop, e in attesa di annunci ufficiali consigliamo di monitorare i canali informativi della compagnia per restare aggiornati.

ATM e Trenord sciopereranno a febbraio

Nel mese di febbraio, ormai alle porte, il settore dei trasporti sarà coinvolto ancora in diversi scioperi, specie per quanto riguarda la città di Milano. Il personale di Trenord dovrebbe fermarsi per 23 ore mercoledì 5 febbraio per la protesta indetta dal sindacato Osr Orsa Ferrovie, mentre i lavoratori di Atm, rappresentati dal Al Cobas, manifesteranno invece il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio.

Anche in questo caso, in attesa delle comunicazioni ufficiali è bene restare aggiornati sui canali dei mezzi di trasporto interessanti, così da evitare possibili disagi.

Il 2024 è stato da record

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato caratterizzato da un record negativo: come riporta Il Sole24 Ore, gli scioperi proclamati nel 2024 sono stati 1.603, di cui 981 revocati, per un totale di 622 mobilitazioni, un po’ più di una e mezzo al giorno o 51 al mese.

Non è detto che questo record non venga superato, dato che nel calendario del Garante degli scioperi soltanto per il mese di gennaio si contavano già 45 scioperi, esclusi quelli revocati.