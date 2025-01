L’autorevole Ministero assume a più non posso: più di 1900 posti liberi | Basta anche solo la licenza media

Uno dei più noti Ministeri ha deciso di lanciare il bando di concorso. 1900 posti liberi, e serve solo la licenza media.

Se sei alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro, allora questo è proprio il momento giusto. Questa è un’opportunità veramente imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione che sia effettivamente stimolante e che permetta anche di fare carriera.

Uno dei Ministeri più importanti presenti sul territorio italiano ha avviato un maxi-piano di assunzioni che andrà a coinvolgere ben 1900 posti di lavoro nell’arco di un triennio, iniziato già lo scorso anno e che continuerà fino al 2026.

La notizia regala coraggio a quanti sono in attesa della loro possibilità di firmare un contratto che permetterà loro di avere un lavoro in grado di assicurare una crescita tanto professionale quanto personale.

Numerosi i profili professionali che verranno inseriti nel team del Ministero; i requisiti richiesti sono pochi e la possibilità di prendere parte alla selezione è ampia.

Bando di concorso al Ministero: chi può partecipare e quali sono i requisiti

Proprio la grande varietà di figure che verranno assunte è il punto di forza di questo concorso, che permetterà a molti candidati di arrivare alla firma dei contratti. Il Ministero va alla ricerca di dirigenti, ma anche di operatori, con la suddivisione in base a quello che è il proprio titolo di studi e la preparazione pregressa. I laureati saranno assunti come funzionari, mentre i posti a disposizione sono 478. 125 per i diplomati, che potranno essere assunti come assistenti in diverse mansioni; infine le 45 posizioni aperte come operatore potranno essere prese in considerazione anche da chi ha solo la licenza di scuola media.

Tra i requisiti richiesti si hanno: cittadinanza italiana, pieno godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di precedenti penali. All’interno del bando pubblico sarà inoltre possibile leggere quelli che sono i requisiti specifici, oltre alle modalità per entrare al Ministero dell’Interno.

Il Ministero cerca nuove risorse

Il Ministero dell’Interno è l’ente che offre la più importante occasione di lavoro di questo ultimo periodo. Più di 1900 profili verranno selezionati nel triennio preso come riferimento. Si cercano per l’inserimento immediato viceprefetti aggiunti, funzionari. assistenti per attività di supporto e operatori.

Le selezioni sono state avviate già lo scorso anno e si concluderanno nel 2026. Il Ministero stesso ha provveduto a specificare come le assunzioni siano necessarie per andare a colpare delle carenze all’interno dell’organico, per via dei pensionamenti che richiedono un ricambio generazionale. Quello che si vuole fare, è andare a rafforzare l’apparato amministrativo, dando un’importante opportunità a coloro che prenderanno parte al bando di concorso.