“Dopo anni sta assumendo”: il colosso italiano cerca disperatamente dipendenti | Con pochi requisiti il posto è tuo

Dopo anni in cui le assunzioni erano bloccate, adesso il colosso sta assumendo. Pochi requisiti per il posto che tanto desideravi.

In Italia il mercato del lavoro sembra inviare dei segnali di ripresa. In queste prime settimane del 2025 sono già stata molte le aziende che hanno lanciato delle campagne di assunzione al fine di rafforzare i loro organici, che potrebbero aver bisogno di un numero maggiore di dipendenti in squadra.

Le offerte di lavoro si rivolgono sempre più spesso ai giovani, ma anche ai professionisti che, bloccati nella disoccupazione, sono alla ricerca della loro opportunità. La ripartenza delle assunzioni da parte di un’azienda che da tempo ormai non implementava il suo personale, poi, fa ben sperare anche per i prossimi mesi.

Il grande gruppo italiano cerca nuovi talenti da inserire al suo interno, e servono pochi requisiti per firmare il contratto.

Un’occasione veramente unica, da cogliere assolutamente al volo. Quello che viene offerto, oltre a uno stipendio notevole, è anche una crescita professionale, quindi scopriamo di più su questa offerta.

Un’azienda di eccellenza e un ambiente lavorativo positivo

L’azienda che sta assumendo non è certo nuova in termini di lavoro di elevata qualità. Il colosso completamente italiano si distingue per un ambiente lavorativo molto stimolante, dove viene promossa la meritocrazia, il networking e la capacità dei dipendenti di lavorare in squadra, affinché si possano raggiungere i migliori risultati possibili. E ciò ha permesso all’azienda di guadagnare numerose certificazioni.

Quindi per tutti coloro che sono alla ricerca di una certa stabilità lavorativa, questa è un’opportunità da non farsi scappare. La possibilità di lavorare in un contesto dinamico e innovativo, dove non sembra mancare nulla.

Ecco chi assume e come candidarsi

L’azienda di cui tanto si sta parlando è Angelini Pharma, leader italiano nel settore farmaceutico. Numerose le posizioni lavorative che sono state aperte da quelle che è considerata una tra le migliori in Europa in cui lavorare. Tra i ruoli più ambiti c’è quello di Medical Science Liaison per il Centro e il Sud Italia. Esso prevede la diffusione di informazioni scientifiche sui prodotti principi di questa azienda, ovvero: Tachipirina e Tachifene. Coloro che verranno selezionati potranno lavorare presentando materiale formativo, fornendo supporto medico-scientifico e implementando la gestione delle relazioni con l’intera comunità medica di riferimento.

Pochi i requisiti richiesti: laurea in discipline scientifiche, inglese livello B2 e almeno 2 o 3 anni di esperienza in ruoli similari. Le candidature possono essere inviate attraverso il canale Linkedin.