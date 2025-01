Bottiglia d’acqua, cosa succede davvero se la lasci in macchina: l’errore è da pivelli oltre che pericoloso

Cosa succede se si lascia la bottiglia con l’acqua in macchina? Nessuno te lo dice, ma se commetti questo errore rischi grosso.

Anche l’acqua può essere pericolosa, specialmente se non viene conservata nella maniera corretta. Cosa succede allora se si lascia una bottiglia di acqua in macchina? Al volante, o comunque nell’abitacolo della nostra automobile, occorre stare attenti a una serie di particolari.

L’acqua è un elemento essenziale per ognuno di noi. Non vorremmo cadere nella solita banalità, quella che recita che siamo composti in gran parte proprio di acqua, ma effettivamente è così, e questo non è l’unico motivo per cui è veramente fondamentale.

Ma quello che in pochi sanno è che se questa subisce delle modifiche a livello organolettico si rischia veramente molto per la salute dell’individuo che la consuma.

Cerchiamo però di comprendere meglio cosa succede alle bottiglie di acqua se si lasciano in macchina.

Bottiglia dell’acqua in macchina: attenzione a dove la conservi

Sono in molti coloro che hanno l’abitudine di lasciare una bottiglietta di acqua in auto. In inverno, questo potrebbe non avere alcuna ripercussione, considerando le basse temperature. Le maggiori problematiche si creano nel caso in cui si lasci dell’acqua in auto nei mesi più caldi dell’anno. In piena estate, il sole picchia sui vetri delle nostre automobili, e potrebbe anche colpire la bottiglia con l’acqua. Quello che si raccomanda, se proprio non si può farne a meno, è di lasciare la bottiglia in un posto dell’auto in cui non batta il sole.

Il caldo può danneggiarne il contenuto, e per questo motivo, se una bottiglia di acqua resta in macchina per molto tempo, è meglio gettarla via, evitando di consumarla, perché potrebbe essere dannosa per la salute dell’individuo. Al posto delle bottiglie di plastica, meglio optare per le borracce in alluminio, molto più salutari e meno pericolose.

Cosa succede all’acqua esposta al sole

Innanzitutto, le bottiglie di acqua possono esplodere letteralmente, per via della rottura dei legami interni. Quindi, questo è il primo motivo per cui non bisognerebbe mai lasciare le bottiglie in auto, ma questo non è tutto.

Le bottigliette di plastica si compongono dipolietilene tereftalato, policarbonato e polietilene ad alta densità, e quando esposti ad alte temperature tali materiali rilasciano delle sostanze nocive all’interno dell’acqua. Per questo motivo l’acqua diventa pericolosa per la salute dell’individuo che la consuma. Lo sostengono anche gli esperti, tutti concordi nel dire che si tratta di una pratica pericolosa.