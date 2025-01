Vitamina D, nessuno la considera ma è la più importante di tutte: per assumerla correttamente devi mangiare questo tutti i giorni

In molti non la considerano nemmeno, eppure la Vitamina D è la più influente sul nostro benessere. Basta mangiare questo ogni giorno per assumerla a sufficienza.

La tanto bistrattata Vitamina D, si è sentito dire che volesse andare al sindacato delle vitamine, per lamentarsi del trattamento che riceve dalla maggior parte della popolazione. Ironia a parte, nonostante negli ultimi anni si stia diffondendo l’utilizzo degli integratori, ancora oggi non si crede che vitamine come la D sono determinanti per il benessere dell’individuo.

Una carenza di tale vitamina, influenza notevolmente la capacità dell’individuo di difendersi dai mali di stagione, ma allo stesso tempo espone anche le ossa e il corpo in generale a una serie di problematiche non di poco conto.

I pediatri raccomandano ai genitori di somministrare integratori di vitamina D ai piccoli, dalla nascita fino, almeno ai 3 anni, tutti i giorni, per una crescita migliore, per un benessere che influenzerà anche sul futuro adulto.

Sappiamo bene che la vitamina D, è quella del sole, ma solo esporsi ai suoi raggi permette di averne un buon livello? In realtà ci sono alcuni alimenti che ne favoriscono l’assorbimento.

Vitamina D: la sua rilevante importanza

Numerosi sono gli studi che negli anni si sono alternati per quello che riguarda le potenzialità della vitamina D. Ognuno di questi impegni scientifici ha lasciato notare come effettivamente, si tratti di un elementi che all’interno del corpo è indispensabile se non si vuole creare un qualche squilibrio. Innanzitutto la Vitamina D ha un ruolo cruciale per quello che riguarda la salute delle articolazioni e dello scheletro. Essa si unisce a fosforo e calcio che sono essenziali per il benessere delle ossa e riducono il rischio di osteoporosi.

La vitamina D è anche in grado di rinforzare il sistema immunitario, aiutando a prevenire infezioni e malanni stagionali. Ma ciò che molti non sanno è che la vitamina D ha un importante potere sul sistema nervoso; la sua presenza in quantità corrette aiuta a prevenire stati depressivi. Infine è molto utili per la prevenzione di malattie croniche e cardiache.

Integrazione e cibi ricchi di vitamina D, il modo migliore per rinforzare il nostro corpo

In molti consigliano di integrare la Vitamina D con prodotti che si possono acquistare in farmacia o in erboristeria, il tutto per poterne avere un buon livello. Ma quello che si deve ricordare è che gli integratori devono essere assunti, seguendo comunque una dieta sana ed equilibrata. Ci sono alcuni alimenti che sono ricchi di vitamina D e inserirli nella nostra dieta è essenziale.

Ci si riferisce in particolare al pesce come: salmone, sgombro, sardine e tonno. Altrettanti ricchi si vitamina D sono i funghi, ma anche alcuni latticini come: latte, yogurt e cereali. Non possono poi mancare, olio di oliva, noci e avocado che combinano una serie di elementi indispensabili per il benessere di ognuno.