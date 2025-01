Spugne, i colori non sono affatto casuali: se prendi quella sbagliata rovini tutte le pentole

Non lo sa quasi nessuno, ma il diverso colore delle spugne indicherebbe a cosa sarebbe adatta. Se scegli quella sbagliata rovini proprio tutto.

Un oggetto piccolo nelle dimensioni ma grande nel compito che è chiamato a ricoprire. Stiamo ovviamente parlando delle spugne. Possono essere rettangolari, più o meno ergonomiche, con scritte, ma ognuna di esse ha una caratteristica ben specifica.

In commercio se ne possono trovare veramente tante, negli ultimi mesi hanno avuto particolare diffusione quelle che sembrano avere la forma di uno stile, qualcuno le addita come un prodotto poco ecosostenibile e le ha volute sostituire con una spazzola in setole naturali; eppure sono molto comode e semplici da usare, oltre che economiche.

Le si utilizza per lavare le stoviglie e quello che sappiamo è che la parte spugnosa è fatta per far agire il sapone, la parte più dura gratta via lo sporco dalle superfici. Ma è sufficiente sapere questo?

Il segreto che in pochi conoscono è che il colore scelto per le spugne non è casuale, esso indica esattamente a cosa servono.

Spugne: solo uno degli accessori per le stoviglie

Nonostante negli ultimi anni le lavastoviglie abbiano raggiunto una diffusione notevole, occorre sottolineare come, sono veramente tanti coloro che ancora lavano a mano i piatti. Ovviamente le spugne sono anche impiegate per la pulizia del piano di lavoro, dei fuochi e del lavandino, quindi per questo sono veramente indispensabili. Quello che risulta essere importante è saperle scegliere e utilizzare, oltre ad abbinarle a saponi che siano di qualità piuttosto elevata.

In commercio sono moltissimi i prodotti per le pulizie che vengono proposti e le spugne sono proprio tra di essi. Ma saper scegliere si rivela veramente difficile e questo porta spesso ad affidarsi ai consigli del web e di tutte le influencer per prodotti per la pulizia casalinga che, negli ultimi anni sono diventate le vere star del web.

Ad ogni lavoro il suo compito

Nel caso delle spugne per pulire i piatti, il colore non è casuale come si possa credere. Ogni colore indicherebbe uno specifico materiale, da utilizzare in maniera mirata. Sono rosse le spugne molto abrasive, in grado di rimuovere anche lo sporto più ostinato dalle superfici delle pentole e delle padelle. Le spugne verdi invece sono utilizzate per lavare piatti, bicchiere e stoviglie in generale.

Le gialle, molto più comuni, si dovrebbero utilizzare per la pulizia del lavandino, che potrebbe essere anche molto delicato. Infine le spugne blu, sono le meno abrasive e per questo si dovrebbero utilizzare su superfici come il vetro e l’acciaio inox, sono veramente perfette. Scegliere la spugna giusta, vuol dire evitare che i materiali si rovinino.