Friggitrice ad aria, tutti la vogliono ma una volta comprata la brutta sorpresa: in 2 mesi ti penti amaramente

La friggitrice ad aria è il nuovo oggetto del desiderio di molti, ma quello che in pochi sanno è che dopo 2 mesi arriva una pessima sorpresa.

Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata l’elettrodomestico più desiderato in assoluto, e i motivi sono veramente tantissimi. Se in precedenza il fritto era considerato come una cottura assolutamente poco salutare, ma comunque molto gustosa, adesso non si deve più rinunciarvi, proprio grazie alla friggitrice ad aria.

Con il passare dei mesi, poi, sono stati molti i trucchetti che il web e i social hanno insegnato a coloro che si cimentavano per la prima volta con questo apparecchio.

La curiosità è cresciuta a tal punto che tantissimi hanno inserito la cara friggitrice nella lettera per il proprio Babbo Natale.

Il mercato ne propone moltissimi modelli diversi, alcune con particolari funzioni per cuocere al meglio i cibi. Le friggitrici possono essere capienti oppure piccole, ma ognuna è in grado di offrire una valida soluzione a coloro che vogliono provarla, ma sono veramente convenienti?

La friggitrice ad aria per il proprio benessere a tavola

L’interesse nei confronti dell’alimentazione sana è cresciuto negli ultimi mesi, a tal punto che in molti hanno iniziato a proporre cotture alternative e tutte salutari. Quindi, via libera alla cottura a vapore e anche alla friggitrice ad aria, la quale permette di godere di una gustosa frittura senza olio e senza l’aggiunta di grassi. Un elettrodomestico perfetto per preparare i pranzi e le cene di famiglia, mettendo in tavola dei piatti veramente succulenti.

Le aziende che propongono cibi precotti, hanno inoltre sfruttato l’espansione dell’uso della friggitrice ad aria per proporre dei prodotti specifici, pronti in pochissimi minuti e perfetti per la cottura all’interno di questo elettrodomestico. Ma attenzione, siamo certi che non ci sia qualche contro? Qualcuno lo ha già notato.

In 2 mesi ti potresti ricredere

La friggitrice ad aria permette di ottenere cotture salutari e molto semplici. Insomma, il fritto non è mai stato così buono ma allo stesso tempo così salutare, e per questo l’apparecchio – che si trova anche a prezzi molto bassi – sembra rappresentare la soluzione giusta. Eppure c’è qualche piccolo contro, occorre ammetterlo.

Innanzitutto qualcuno afferma che il fritto perda parte della sua qualità: non risulta croccante come la cottura in olio, e a volte le preparazioni possono risultare difficili, soprattutto nei primi tempi. Ma il vero problema riguarda i consumi energetici. La bolletta potrebbe risentirne: occorre quindi scegliere un modello di classe energetica elevata, per evitare brutte sorprese.