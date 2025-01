Casa, dite addio a questi colori: adesso la vera tendenza è questa | Tutti gli architetti sono sommersi dalla stessa richiesta

Per l’arredamento della tua casa puoi dire addio a questi colori. Le tendenze di quest’anno ci dicono che si cambia in maniera radicale.

Anche le tendenze per quello che riguarda la casa e l’arredo sono in continua evoluzione, e questo manda in confusione coloro che vogliono seguire la moda anche all’interno delle proprie 4 mura. L’arredamento infatti deve in qualche misura rispecchiare la personalità di coloro che abitano l’appartamento, a partire dal colore.

Grazie a questo bisogno di personalizzare l’arredo, ogni anno i veri esperti ci suggeriscono le tendenze e quelli che sono i colori più alla moda.

Quello che si cerca di realizzare con l’arredamento e con la scelta dei colori è creare un ambiente che sia elegante, moderno e soprattutto estremamente confortevole. Senza dimenticare che in ogni casa ci deve comunque essere una parte della personalità di chi la vive.

A questo punto, quello che ci si chiede è quali siano le tendenze per questo 2025: come arrederemo le nostre case?

Arredamento 2025: non solo colori, ma anche i materiali

Questo 2025 segnerà una vera e propria svolta nell’arredo delle abitazioni e questo non vale solo per i colori ma anche per gli stili e per i materiali. In linea con le tendenze mondiali, anche per l’arredo si segue la tendenza ad utilizzare dei materiali che siano effettivamente innovativi e sostenibili. Questa è la migliore scelta che si possa compiere, sia per sé stessi che per l’ambiente. Laddove sia possibile, si scelgono materiali naturali e riciclati, come quelli che stanno conquistando il mercato in questi ultimi anni. Un utilizzo che non si limita solo ai mobili ma anche alla biancheria e ai tessuti in generale, per cui si opterà per materiali come il lino e il cotone.

Per quello che riguarda, invece, lo stile, quest’anno ad avere la meglio è il minimalismo con un tocco di vintage contemporaneo.

I colori che non possono mancare in casa

Quest’anno, la casa deve trasmettere con i colori una profonda calma e connessione con la natura. In questa prospettiva si abbandona il bianco e i colori accesi per fare spazio al beige sabbia, al terracotta e al verde oliva, che rimandano all’ambiente esterno. Colori che si troveranno sia sulle pareti che sui tessili della casa.

Per le stoffe e i tendaggi, meglio scegliere un blu polvere o il lavanda, e infine per la biancheria da tavola il verde salvia e il bordeaux, colori in grado di trasmettere tranquillità e pace.