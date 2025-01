Benzina, dove costa cara: se ti rifornisci qui è una stangata ogni volta | Paghi il 20% in più

Se fai rifornimento di benzina in questo posto, la stangata è veramente inevitabile: si paga ben il 20% in più.

I prezzi della benzina continuano a salire, e ben preso si avrà una nuova impennata che riguarderà il diesel in maniera specifica. Il costo dei carburanti che continua a salire crea non poche problematiche agli automobilisti, che devono far quadrare i conti.

Dopo un periodo in cui si è registrata una riduzione dei costi di benzina e diesel, negli ultimi giorni si è di nuovo arrivati a livelli estremamente elevati, con la benzina che è giunta a € 1,939 al litro e il diesel a 1,842 euro.

Ma nonostante il costo da sostenere sia elevato su tutto il territorio italiano, ci sono delle zone in cui si deve pagare un prezzo molto più alto, proprio per questo motivo si sconsiglia vivamente di procedere con il pieno in tali distributori.

A segnalare tutto questo è il Codacons, che segnala una differenza veramente abissale tra il fare rifornimento in questo luogo e in altri.

Rincari benzina: quanto costa un pieno e come risparmiare

A influire sul costo del carburante vi sono una serie di fattori che provocano questo continuo saliscendi. In particolare, ci si riferisce a tutti gli eventi geopolitici che hanno influenzato il mondo intero in questi ultimi anni, condizionando non solo il prezzo di benzina e diesel, ma anche altri costi che adesso ci si trova a dover sostenere. Ad oggi, un pieno di benzina costa in media 1,90 euro al litro e circa 1,80 euro per il diesel.

Per riuscire a risparmiare si possono però adottare alcuni comportamenti specifici, come ad esempio evitare di fare il pieno nelle ore più calde, procedere con una velocità di crociera regolare e cercare di non immettere un quantitativo troppo limitato di carburante.

Dove non devi mai fermarti a fare il pieno

L’ultimo dei consigli che si può seguire per fare il pieno senza spendere un occhio della testa, è quello di evitare di rifornirsi in autostrada. Infatti, su tali tratte il carburante tende sempre a costare di più, e raggiunge picchi molto elevati sull’autostrada A1. I prezzi mesi sono, al servito: 2,159 euro per la benzina e 2,074 euro per il diesel.

Nel caso in cui si sia in partenza per un viaggio lungo, si consiglia quindi di procedere con il pieno prima di immettersi nelle autostrade dove il carburante risulta essere troppo caro. Una scelta importantissima da compiere.