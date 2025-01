Mediaworld non ci pensa due volte: abbassa il prezzo dell’amato elettrodomestico| Invece che 160 te lo fa pagare solo 80,99 euro

Mediaworld non si tira indietro e adesso vende l’amato elettrodomestico ad appena 80,99 euro, la metà dei prezzi che si trovano in media.

Mediaworld è uno dei negozi di elettrodomestici più apprezzati dai consumatori, che proprio nei suoi punti vendita sono in grado di trovare ciò che cercano senza dover pagare un occhio della testa. L’aumento dei prezzi che ha interessato tutti i beni di consumo, purtroppo, hanno infatti riguardato anche gli elettrodomestici.

Ci sono apparecchi di cui in casa non si riesce proprio a farne a meno, ma spesso i prezzi molto elevati fanno in modo che si rinunci ad essi per favorire spese differenti.

Ma grazie a catene come Mediaworld non ci sarà più alcun bisogno di rinunciare a nulla. L’offerta di questa volta è inaspettata, ma sarà sicuramente molto apprezzata da tutti coloro che, nonostante le feste siano ormai passate, stanno ancora aspettando il proprio Babbo Natale.

L’offerta vale solo fino all’esaurimento delle scorte, quindi non perdere tempo.

Mediaworld: il mondo dell’elettrodomestico ti aspetta

Mediaworld negli ultimi anni ha raggiunto una diffusione veramente notevole, e questo lo sanno sia i consumatori che i suoi concorrenti, che cercano di contenderle una fetta di mercato. Il tech si evolve di anno in anno e ci vuole impegno per riuscire a stare al passo, offrendo i migliori prodotti ai prezzi più bassi in assoluto. Questo è l’intento che Mediaworld ha deciso di perseguire, e in cui sta avendo la meglio rispetto a qualsiasi altra catena di vendita.

Ogni giorno piovono occasioni d’oro all’interno dei punti vendita ma anche online, dove Mediaworld continua a offrire sempre prezzi stracciati. In questa occasione, l’occhio di molti è caduto su un prodotto per la pulizia della casa, un’offerta da non farsi assolutamente sfuggire in vista delle pulizie di Pasqua.

Offerta imperdibile: Mediaworld decide di sfruttare il mercato del ricondizionato

Negli ultimi anni il mercato del ricondizionato ha rosicchiato terreno, e il motivo è semplice da comprendere. Innanzitutto si tratta di una possibilità che permette di ottenere prodotti di qualità molto elevata a prezzi stracciati, e in secondo luogo si tratta di una scelta rispettosa per l’ambiente.

Mediaworld ha deciso di sfruttare questa enorme possibilità mettendo in offerta sul sito un robot aspirapolvere di primissima scelta, con un prezzo al 50% in meno del nuovo. Si tratta del Rowenta X-Plorer S60, perfetto per la pulizia dell’intera casa, e lo si può utilizzare anche tramite app dedicata. Con un’autonomia di 90 minuti, è in grado di aspirare e lavare, con sensore per ostacoli e timer programmabile. Il prodotto migliore di sempre a 80,99 euro.