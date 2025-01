Stilata la classifica delle città più vivibili: qui è dove c’è il connubio perfetto | Viverci è davvero una fortuna

La classifica di quelle che sono le città in cui si vive meglio è stata definitivamente stilata. Vivere qui è veramente una fortuna.

Trovare la città giusta in cui vivere non è semplice come in molti potrebbero pensare. Riuscire ad avere uno stile di vita che sia adeguato ai propri desideri, un modo di vivere che si adatti a quelle che sono le proprie aspirazioni di vita, economiche e di benessere in generale, è estremamente importante, o comunque è quello che tutti sognano.

In un mondo che ci mette di fronte a centinaia di sfide, trovare il luogo dove la qualità della vita è la migliore è importante per vivere appieno.

Numerosi gli studi che a riguardo si sono alternati, trovando una serie di risposte differenti su quelle che sono le città migliori per poter vivere al meglio la propria esistenza.

Di recente gli esperti sono tornati sulla questione, e hanno indicato quale sarebbe la città migliore per vivere. Ecco di quelle si tratta.

Quali caratteristiche deve avere una città per essere la migliore in cui vivere

Ci si chiede innanzitutto quali caratteristiche dovrebbe avere una città per essere definita vivibile. Probabilmente, si tratta di caratteristiche che dovrebbero essere analizzate in base a quelle che sono le proprie aspirazioni. Inutile nascondere che ci sono casi in cui il meglio per un certo soggetto non lo è per un altro, ma gli esperti hanno cercato di dare una risposta univoca a riguardo.

C’è chi cerca opportunità di lavoro, chi gli spazi verdi, la stabilità economica e anche i prezzi bassi. Un mix di elementi che rendano la vita un po’ più semplice.

Fai la valigia, questa è la tua destinazione

L’economista ha stilato una classifica di quelle che sono le città più vivibili al mondo, dove la vita è la migliore. Al vertice della classifica, per il terzo anno di seguito, è stata posta Vienna; la capitale austriaca ha conquistato il podio per stabilità, assistenza sanitaria, istruzione e infrastrutture, cultura e ambiente.

Al secondo posto viene messa Copenaghen, una città stabile, ricca di infrastrutture e dove si investe molto sull’educazione. Zurigo viene messa al terzo posto, un vero e proprio paradiso, soprattutto per i giovani e i creativi; infine ai piedi del podio Melbourne, come riportato da viaggi.corriere.it.